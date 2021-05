Volkswagen: rekordowe zyski pomimo pandemii. "Duża dynamika"

Zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł pięciokrotnie do 4,8 mld euro. Koncern poinformował w czwartek (5.05.21), że od stycznia do marca 2021 osiągnięto zyski w wysokości około 3,4 mld euro. To prawie siedem razy więcej niż w pierwszym kwartale 2020, który był już naznaczony skutkami pierwszej fali pandemii. Grupa zwiększyła sprzedaż o 13 proc. osiągając obroty w wysokości 62,4 mld euro. Wzrost sprzedaży odnotowano szczególnie w Chinach. Na całym świecie Volkswagen dostarczył w ciągu trzech miesięcy około 2,4 mln pojazdów.

- Rozpoczęliśmy rok z dużą dynamiką i jesteśmy na dobrej drodze - skomentował szef koncernu, Herbert Diess. Dodał, że ofensywa na rynku samochodów elektrycznych nabiera tempa, a Volkswagen czyni duże postępy w swojej transformacji. Zaznaczył, że prężny interes przyniósł grupie wiele pieniędzy. Jeśli chodzi o tzw. przepływy pieniężne netto, grupa ponad dwukrotnie zwiększyła ich wartość w pierwszym kwartale roku przedkryzysowego 2019 do 4,7 mld euro. Płynność w segmencie motoryzacyjnym poprawiła się o dwie trzecie rok do roku, osiągając poziom 29,6 mld euro.

Ambitne plany

Faktycznie Volkswagen ma ambitne plany inwestycyjne. Koncern chce oprócz samochodów elektrycznych postawić na pojazdy autonomiczne i związane z tym usługi. Mowa jest o przekształceniu koncernu motoryzacyjnego w "przedsiębiorstwo mobilności". Będzie to wymagało dużych nakładów finansowych. Na przykład koncern planuje do końca dekady uruchomić w Europie około sześciu "gigafabryk" baterii do samochodów elektrycznych. Eksperci szacują, że tylko to będzie kosztować co najmniej dwanaście miliardów euro.

Volkswagen chce także sam konstruować wysokowydajne czipy, które byłyby wykorzystane do tworzenia oprogramowania dla samochodów-robotów. Z powodu obecnego niedoboru czipów komputerowych na rynku światowym, także Volkswagen musiał ograniczyć produkcję. - Należy spodziewać się, że niedostateczna podaż półprzewodników w całej branży odbije się na wynikach w drugim kwartale - powiedział dyrektor finansowy koncernu, Arno Antlitz.

Pomimo to, zdaniem prezesa Volkswagena, Herberta Diessa, zysk operacyjny koncernu może przekroczyć na koniec roku prognozowane dotychczas 5-6,5 procent.

(DPA,Reuter/du)