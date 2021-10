Uwolniony z opony. Jeleń odzyskał szyję po dwóch latach

Dwa strażnicy leśni Colorado Parks and Wildlife, Dawson Swanson i Scott Murdoch, już kilka razy próbowali uwolnić zwierzę, tym razem – z powodzeniem. Młody jeleń kanadyjski (wapiti), około 4,5-letni i ważący ponad 270 kilogramów, musiał zostać wywabiony ze stada 40 zwierząt i czasowo uśpiony.

W ostatnich tygodniach była to czwarta próba strażników, aby pomóc zwierzęciu. Oswobodzenie jednak miało swoją cenę – jelenia trzeba było pozbawić poroża.

– Właściwie wolelibyśmy przeciąć oponę i nie usuwać poroża, ze względu na trwające rykowisko. Nie udało się jednak przeciąć stali w oponie. Na szczęście na szyi było jeszcze trochę miejsca do poruszania się. Zwierzę miało tylko małą ranę pod oponą i trochę potarganą sierść – relacjonowali rangersi.

Leśnicy oszacowali, że wapiti stracił blisko 16 kilogramów przez usunięcie poroża i opony.

– Opona była pełna mokrych igieł sosnowych i brudu – powiedział Scott Murdoch. Prawdopodobnie w oponie znajdowało się blisko pięć kilogramów leśnych śmieci.

Po raz pierwszy jeleń wapiti został zauważony z obręczą na szyi w lipcu 2019 roku. Od tamtej pory regularnie pojawiał się na nagraniach z parku narodowego w Kolorado.

Ciekawość – pierwszy stopień do pułapki

Opona dostała się na szyję jelenia prawdopodobnie, gdy był bardzo młodym osobnikiem lub w zimie, gdy zrzucił poroże. Możliwe, że ciekawskie zwierzę wsadziło głowę w stos opon.

Urzędnicy ds. dzikiej przyrody widzieli, jak mniejsze jelenie, niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta zaplątywały się między innymi w huśtawki, hamaki, wieszaki na ubrania, bramki do piłki nożnej i siatki do siatkówki; wsadzały głowy w przedmioty, z którymi następnie uciekały. Dlatego – jak apelują strażnicy leśni – okoliczni mieszkańcy powinni dbać o to, aby ich posesje były wolne od takich przeszkód.

Jeleń kanadyjski, czyli wapiti, może ważyć nawet do 450 kilogramów. Poroże osiąga długość do 1,50 metra i waży do 15 kilogramów. Poroże, które jest wykonane z kości, zrzucane jest corocznie od lutego. Odrasta ponownie do późnego lata, aby jesienią podczas rykowiska pokazać siłę i zdrowie właściciela.

