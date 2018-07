Uwięzieni w zatopionej jaskini. Czy wytrzymają psychicznie? WYWIAD

Deutsche Welle: Co dzieje się z nieletnimi, którzy tak długo pozostają zamknięci w jaskini?

Brigitte Lueger-Schuster: Głównym problemem jest brak światła dziennego. Kto pozostaje wyłącznie w ciemności jest poddany silnemu stresowi, dochodzi do zakłócenia cyklu snu i czuwania, zaburzeń snu, co negatywnie wpływa na rytm biologiczny. Brak światła słonecznego ma dużo większe następstwa, niż tylko niedostatek witaminy D. Każdy człowiek jest przyzwyczajony do rytmu snu i kiedy ten zostanie zakłócony, o wiele trudniej uporać się ze stresem.

DW: Czy dzieciaki mogą doświadczyć jeszcze innych psychicznych następstw – koszmarów sennych lub klaustrofobii?

Rzeczywiście mogą mieć później problemy z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach. Również odgłosy deszczu mogą prowadzić do traum, bo właśnie deszcz wpędził chłopców w pułapkę. Może się też zdarzyć, że po takich doświadczeniach stracą oni zaufanie do środowiska naturalnego.

DW: Niektóre z dzieci nie potrafią pływać. Czy sądzi Pani, że w tak dramatycznej sytuacji będą w stanie przejść samych siebie?

Tak, ludzie to potrafią. Nazywamy to instynktem przeżycia. Nie można zapominać, że ci chłopcy są sportowcami i dlatego są bardziej odporni. Prawdopodobnie są bardzo zdyscyplinowani i przypuszczam także, że dadzą sobie radę z wypłynięciem z jaskini. Dzięki sportowi są oni z reguły odważniejsi od swoich rówieśników. A wędrówka w ciemnościach po jaskini bez wiedzy, czym może się ta przechadzka skończyć, wymaga odwagi. Być może posiadają oni żyłkę do przygód, co w takiej sytuacji może im pomóc lepiej się z nią uporać.

DW: Czy są jakieś różnice w podejściu dorosłych i nastolatków do tego typu okoliczności?

Trudno powiedzieć. Ma to związek z różnicami kulturowymi, jakie istnieją między Europą i Azją. Być może boją się mniej niż dorośli, bo nie zdają sobie do końca sprawy ze skali zagrożenia.

Obejrzyj wideo 00:46 Teraz 00:46 min Udostępnij Tragedia w tunelu w Tajlandii - nie żyje ratownik Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/30x9e Tragedia w tunelu w Tajlandii - nie żyje ratownik

DW: Czy dorośli są ostrożniejsi od nastolatków?

Na ogół nastolatki okazują większe zaciekawienie i boją się mniej niż osoby dorosłe. Częściej też podejmują ryzyko bez refleksji, co może się stać, jeśli dojdzie do wypadku.

DW: Jak można by, Pani zdaniem, przygotować mentalnie tych chłopców na zderzenie ze światem zewnętrznym?

Uważam, że najlepiej byłoby zainstalować w jaskini światło dzienne. W ten sposób mogliby oni przyzwyczaić się do rytmu dnia i nocy. Po wyjściu, ważne jest zapewnienie chłopcom kontaktu z rodzicami oraz ochrony przed opinią publiczną, by mogli dojść do siebie. W tym celu potrzebne jest bezpieczne i spokojne miejsce.

DW: Jak długo po zakończeniu akcji ratowniczej chłopcy potrzebować będą opieki psychologa?

Definitywnie zapewniłabym im już po wszystkim opiekę psychologiczną, aby ustalić czy nie będą potrzebowali jej dalej. Co najmniej przez miesiąc poddałabym ich obserwacji, by stwierdzić, jak się rozwijają. Niektórzy mogą mieć problemy, inni nie. Trudno przewidzieć, jakie mogą być skutki tego typu doświadczeń, bo jest to kwestia bardzo indywidualna.

DW: Czy tego typu doświadczenia mogą młodego człowieka wzmocnić na przyszłość?

Określamy to mianem wzrostu potraumatycznego. Zwykle do takiego wzrostu dochodzi wtedy, kiedy człowiek ma za sobą zdarzenia wywołujące silny stres lub trudny okres prowadzący do psychologicznych irytacji. Dzięki odpowiedniej terapii i społecznemu wsparciu jesteśmy w stanie wyciągnąć korzyści z sytuacji, która była dla nas horrorem. Dla przykładu dzieci mogą po takich przeżyciach stać się jeszcze bardziej wrażliwe i towarzyskie. Wiele z nich bardziej świadomie dostrzega też piękno życia.

*Prof. dr Brigitte Lueger-Schuster jest psychologiem i prywatnym wykładowcą w Instytucie Psychologii Stosowanej przy Uniwersytecie w Wiedniu