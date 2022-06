Utrudnienia na granicy. Niemcy wprowadzają kontrole

Kontrole wprowadzono w poniedziałek 13 czerwca na granicach z wszystkimi krajami sąsiednimi Niemiec. Jak podało ministerstwo spraw wewnętrznych w Berlinie, powodem są zaostrzone środki bezpieczeństwa w związku ze szczytem G7. Za niecałe dwa tygodnie w Bawarii spotkają się przywódcy siedmiu największych zachodnich potęg gospodarczych.

Kontrole będę prowadzone nie tylko na przejściach drogowych, ale także w pociągach i na przejściach pieszych. Rzecznik niemieckiej policji federalnej zapewnił, że funkcjonariusze postarają się, aby utrudnienia związane z kontrolami były jak najmniejsze. „Prosimy podróżnych, by mieli pod ręką dokumenty dla szybkiej odprawy” - dodał.

Zatrzymać zadymiarzy

Niemiecka policja tłumaczy, że chce wiedzieć, kto wjeżdża do kraju, aby zapewnić porządek w czasie obrad G7 i nie dopuścić do zamieszek w czasie towarzyszących szczytowi demonstracji. Osoby skłonne do przemocy, mają być wyłapywane już na granicy. Kontrole potrwają do 3 lipca, chyba że spokojna sytuacja pozwoli na ich zniesienie już wcześniej.

Przywódcy Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA, Kanady i Japonii będą rozmawiać na zamku Elmau w Bawarii od 26 do 28 czerwca. Obradom liderów G7 będą towarzyszyć liczne demonstracje, które mogą zgromadzić tysiące uczestników.

Na niemiecko-austriackich przejściach granicznych kontrole prowadzone są już od jesieni 2015 roku. Wprowadzono je w reakcji na duży napływ uchodźców i migrantów, tymczasowo zawieszając postanowienia unijnego układu z Schengen. Od tamtej pory kontrole były wielokrotnie ponawiane albo przedłużane.

Także podczas poprzedniego szczytu G7 w Elmau w 2015 roku wprowadzono w całych Niemczech tymczasowe kontrole graniczne. Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann powiedział, że rozwiązanie to się wówczas sprawdziło. „Musimy zrobić wszystko, aby od początku wyłączyć z obiegu awanturników i zadymiarzy” - powiedział.

