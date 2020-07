USA wycofują żołnierzy z RFN. Oficjalne dane

Liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Niemczech ma zmniejszyć się o prawie 12 tys. To o około 2000 więcej niż wcześniej zakładano. Szef departamentu obrony Mark Esper oficjalnie przedstawił w środę (29.07.2020) plany w Waszyngtonie, potwierdzając wcześniejsze doniesienia mediów. Zgodnie z nimi ok. 6400 żołnierzy ma wrócić do USA, a kolejnych 5400 będzie rozlokowanych w innych krajach europejskich.

W Niemczech stacjonuje obecnie około 35 tys. amerykańskich żołnierzy. Według Espera pierwsi żołnierze mogliby zostać przeniesieni już za kilka tygodni.

Dowódca amerykańskich wojsk w Europie gen. Tod Walters ogłosił również w Waszyngtonie, że europejska kwatera główna, która obecnie znajduje się w Stuttgarcie, zostanie przeniesiona do Mons w Belgii. Prezydent USA Donald Trump nakazał częściowe wycofanie wojsk z RFN uzasadniając to, niedostatecznymi, jego zdaniem, nakładami Niemiec na obronność.

Mark Esper sprecyzował, ze wycofanie wojsk nastąpi z czterech baz wojskowych w Niemczech: Vilseck, Grafenwoehr i Wildflecken w Bawarii oraz amerykańskiej bazy lotniczej w Spangdahlem w Eifel.

Większość wycofanych żołnierzy - 6400 - powróci do USA. 5400 żołnierzy ma zostać przemieszczonych w Europie. W zeszłym miesiącu prezydent USA Donald Trump po spotkaniu w Waszyngtonie z polskim prezydentem Andrzejem Dudą zapowiedział, że w przyszłości w Polsce może stacjonować część amerykańskich żołnierzy, nie podał jednak bliższych szczegółów.

Niemcy się nie wywiązują z zobowiązania

Donald Trump potwierdził w połowie czerwca, że ​​liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech będzie zmniejszona z 35 do 25 tysięcy. Swoją decyzję oparł na fakcie, że Niemcy jako członek NATO nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań, co do inwestycji w obronność. Członkowie NATO zobowiązali się do przeznaczania dwóch procent PKB na obronność do 2024 roku. Obecnie Niemcy przeznaczają na cele obronne ok. 1,37 proc. PKB i wydatki te w roku 2020 mają wynieść 45,2 mld euro.

Plany wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec napotkały na krytykę w USA, także z obozu republikańskiego. Kongres Stanów Zjednoczonych mógłby zablokować częściowe wycofanie wojsk poprzez zablokowanie budżetu wojskowego lub przynajmniej znacznie je utrudnić.

Rząd w Berlinie nie został wcześniej poinformowany o planach rządu USA. Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas ostrzegł, że takie wycofanie wojsk USA z Niemiec zaszkodzi bezpieczeństwu Europy i samych Stanów Zjednoczonych.

