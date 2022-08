USA potwierdzają śmierć przywódcy Al-Kaidy

– Sprawiedliwości stało się zadość i tego przywódcy terrorystów już nie ma – ogłosił prezydent Joe Biden w telewizyjnym wystąpieniu. Podkreślił, że zakończona sukcesem operacja wymierzona w przywódcę Al-Kaidy Ajmana al-Zawahiriego ma być jasnym sygnałem dla „wszystkich wrogów Stanów Zjednoczonych”. – Obojętnie, jak długo to trwa, gdzie się ukrywasz: Jeżeli stanowisz zagrożenie dla naszego społeczeństwa, to USA cię znajdą i wyeliminują – oświadczył Biden.

Poinformował, że amerykańskie tajne służby w tym roku wytropiły pochodzącego z Egiptu terrorystę, który miał przybyć do centrum Kabulu, by znów zamieszkać z rodziną. Amerykański prezydent zezwolił na przeprowadzenie „precyzyjnego uderzenia”, a przed tygodniem dał ostatecznie zielone światło.

O zabiciu przywódcy Al-Kaidy poinformował prezydent USA Joe Biden

Według władz USA atak z wykorzystaniem dronów, wymierzony w przywódcę siatki terrorystycznej przygotowywano przez wiele miesięcy. Został zabity w chwili, gdy wyszedł na balkon. Nie było cywilnych ofiar.

Wzajemne oskarżenia

Waszyngton twierdzi, że przywódcy talibów w Afganistanie zdawali sobie sprawę z tego, iż szef Al-Kaidy przebywa w Kabulu. Tym samym naruszyli zobowiązania wobec USA.

Z kolei talibowie potępili operację amerykańską i zarzucili Stanom Zjednoczonym złamanie zasad międzynarodowych.

Al-Zawahiri po raz ostatni wystąpił publicznie we wrześniu zeszłego roku, dokładnie 20 lat po zamachach w USA z 11 września 2001 roku. W przesłaniu wideo wezwał wówczas zwolenników Al-Kaidy do zwalczania państw Zachodu i ich sojuszników na Bliskim Wschodzie.

Al-Zawahiri stanął na czele Al-Kaidy po śmierci Osamy bin Ladena, który został zabity przez amerykańskie siły specjalne w Pakistanie w 2011 roku. Prezydentem USA był wówczas Barack Obama.

W nocy z poniedziałku na wtorek (02.08.2022) oświadczył on, że wiadomość o śmierci następcy bin Ladena, to dowód na to, „iż można wytępić terroryzm nie prowadząc wojny z Afganistanem”. „I mam nadzieję, że przyniesie do nieco spokoju dla rodzin ofiar 11 września i wszystkich, którzy cierpieli z rąk Al-Kaidy” – napisał Obama na Twitterze.

Za głowę 71-letniego Al-Zawahiriego wyznaczono nagrodę w wysokości 25 milionów dolarów.

(AFP, DPA, RTR/ widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>