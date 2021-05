USA nie chcą Instagrama dla dzieci

O tym, że twórca Facebooka, Mark Zuckerberg planuje uruchomienie wersji Instagrama, przeznaczonej dla dzieci poniżej 13 lat, poinformował w marcu „Buzzfeed News”, powołując się na wewnętrzną korespondencję firmy. Z cytowanych dokumentów wynika, że nowa wersja popularnej aplikacji do dzielenia się zdjęciami i krótkimi nagraniami wideo ma pozwolić „osobom w wieku poniżej 13 lat na bezpieczne używanie Instagrama po raz pierwszy w życiu”.

Aktualna polityka firmy zabrania dzieciom poniżej 13. lat korzystania z aplikacji – przypomina „Buzzfeed News”. I zauważa, że najnowsze plany wyszły na jaw tuż po tym, gdy Instagram ogłosił, że zamierza lepiej chronić swoich najmłodszych użytkowników przed zagrożeniami w sieci, jak cybermobbing.

Media społecznościowe groźne dla dzieci

Eksperci krytycznie ocenili jednak plan stworzenia wersji aplikacji dla dzieci. Jak donosi m.in. „Der Spiegel” w wydaniu online, 44 stanowych prokuratorów generalnych wyraziło swoje obawy w liście, adresowanym do Marka Zuckerberga, szefa Facebooka, do którego należy Instagram. Naciskają, by porzucił on te plany. Zarzucają mu, że Facebook już w przeszłości nie zdołał zagwarantować na swych platformach dobra dzieci. „Prokuratorzy generalni są zainteresowani tym, by chronić naszych najmłodszych obywateli. Plany Facebooka dotyczące stworzenia platformy, która zachęcać będzie dzieci poniżej 13 lat do dzielenia treści online, są sprzeczne z tym interesem” – napisali prokuratorzy w liście cytowanym przez media.

Przytaczają wyniki badań, które przestrzegają przed cybermobbingiem wobec dzieci w mediach społecznościowych, jak również przed skutkami dla psychiki dzieci, jak niskie poczucie własnej wartości, depresje i myśli samobójcze. Wskazują, że media społecznościowe są często wykorzystywane przez dorosłych, by nawiązać kontakt z małoletnimi.

Szef Facebooka Mark Zuckerberg przed centralą firmy w Kalifornii

Wyprzedzić konkurencję

Zdaniem autorów listu Facebook nie reaguje na aktualne zapotrzebowanie, ale tworzy nowe. „Ta platforma skierowana będzie przede wszystkim do dzieci, którzy nie mają dotąd konta na Instagramie albo nie miałyby go w ogóle” – oceniają.

W ocenie „Spiegla” krok Facebooka wymierzony jest w konkurencję, jak TikTok czy Snapchat, popularne wśród młodego pokolenia. Instagram dla najmłodszych pozwoliłby możliwie wcześniej podebrać konkurentom potencjalnych użytkowników. Dzieci i tak często korzystają z platform Facebooka, który niespecjalnie przeciwdziała podawaniu fałszywych informacji na temat wieku użytkownika – wskazuje „Spiegel”.

Za stworzenie Instagrama dla dzieci odpowiadać ma – według „Buzzfeed News” – Pavni Diwanji, który wcześniej w Google pracował nad kanałem YouTube Kids. Facebook już w przeszłości eksperymentował z programami dla dzieci. W 2017 roku uruchomił Messenger Kids i został skrytykowany, że nie chronił wystarczająco swoich użytkowników przed próbami kontaktu ze strony dorosłych – przypomina „Spiegel”.

Jak dodaje, tym razem koncern chce uniknąć podobnych wpadek. Rzecznik Facebooka oświadczył, że firma dopiero zaczęła badania nad nową wersją aplikacji i zobowiązuje się już dziś, że na platformie nie będzie reklam. Koncern zamierza też zasięgnąć porady ekspertów od ochrony danych, bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dzieci. „W tę zapowiedź można jednak powątpiewać. W przypadku Messenger Kids okazało się później, że większość ekspertów, którzy uczestniczyli w opracowaniu aplikacji, była opłacana przez koncern” – pisze „Spiegel”.

(widz)