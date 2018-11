USA: Facebook zablokował 115 kont użytkowników

Jak podał Facebook, amerykańskie organy ścigania poinformowały go o aktywnościach w Internecie, które mogą być powiązane z zagranicznymi podmiotami. Koncern zidentyfikował 30 podejrzanych kont użytkowników na Facebooku i 85 na należącej także do niego platformie Instagram. Istnieje podejrzenie o próby ingerencji w rozpoczynające się we wtorek (6.11.2018) w USA wybory środka kadencji (midterm elections).

Konta zostaną poddane gruntownej analizie – podał Nathaniel Gleicher, odpowiedzialny w koncernie za bezpieczeństwo cybernetyczne. Większość stron Facebooka, które są powiązane z tymi kontami, była prowadzona po francusku lub rosyjsku. Konta zablokowane na Instagramie publikowały w języku angielskim, a skupiały się na słynnych osobistościach albo na dyskusjach politycznych.

„Skoordynowane" działanie?

„Natychmiast zablokowaliśmy konta i szczegółowo je teraz badamy” – poinformował Facebook. Istnieje podejrzenie „skoordynowanego działania”. Analiza ma m.in. wykazać, czy podejrzanymi kontami steruje rosyjska Internet Research Agency, określana jako fabryka trolli czy inne grupy. Stany Zjednoczone oskarżyły zbliżone do rządu w Moskwie rosyjskie organizacje o wtrącanie się do amerykańskiej polityki i próby sterowania nią poprzez rozprzestrzenianie dezinformacji i sianie niezgody.

W USA nadal istnieje podejrzenie, że Rosja interweniowała w wyborach prezydenckich 2016 roku na rzecz Donalda Trumpa. W dalszym ciągu jest prowadzone śledztwo, które ma wyjaśnić, czy istniały powiązania sztabu wyborczego Trumpa z Moskwą.

Dzisiejsze głosowanie, w którym Amerykanie zadecydują o 435-osobowym składzie Izby Reprezentantów i wybiorą 35 spośród 100 senatorów, uważane jest zarazem za wytyczenie kierunku działania drugiej części kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Dotychczas w obu izbach Kongresu przewagę ma Partia Republikańska. Według sondaży przedwyborczych opozycyjni Demokraci mają teraz szanse zdobycia większości przynajmniej w Izbie Reprezentantów.

(afp, rtre, dpa / stas)