USA: Egzorcyzmy jako narzędzie polityki

Kiedy w październiku 2020 r. w San Francisco protestujący zrzucili z cokołu pomnik XVIII-wiecznego franciszkańskiego misjonarza, św. Junipero Serry, arcybiskup Salvatore Cordileone wkroczył do akcji. W towarzystwie parafian, księży i zakonnic odprawił na miejscu egzorcyzmy, ku oburzeniu potomków rdzennych mieszkańców tych terenów. Wielu poczuło się tym sprowokowanych, ponieważ nie widzieli zła w burzycielach pomników, ale w czci dla człowieka, którego oskarża się o brutalne działania misyjne wobec rdzennej ludności.

Księża wkraczają do akcji

To, że kontrowersyjny arcybiskup San Francisco udał się następnie do kliniki aborcyjnej, by tam rozproszyć zło, spotkało się także z oburzeniem. Arcybiskup przewodniczy przecież ważnej Komisji ds. Małżeństwa i Rodziny w Konferencji Biskupów Katolickich USA. W ten sposób znalazł się na czele ruchu konserwatywnych katolików amerykańskich, którzy odkryli walkę z szatanem jako narzędzie polityczne. Demonizowanie ludzi i grup, które mają inne przekonania, to trend, który przeżywa ostatnio rozkwit.

W Wisconsin na pierwsze strony gazet trafił katolicki ksiądz John Zuhlsdorf, który na żywo transmitował egzorcyzm mający cofnąć rzekome „oszustwo wyborcze" wobec Donalda Trumpa. Diecezja Madison rozstała się z Zuhlsdorfem, który politycznie nadużył zgody udzielonej na egzorcyzm: miał on być odprawiony w celu wypędzenia plagi pandemii.

Prowokację zarzucono natomiast niejakiemu Davidowi Fultonowi, który wmieszał się w tłum prawicowych radykałów podczas szturmu na Kapitol 6 stycznia, mając na sobie kapłański kołnierz. Fulton widział w świątyni amerykańskiej demokracji „demona zwanego Baphomet", który chciał „zlikwidować kraj". Napastników określił zaś jako ludzi, którzy „po prostu się martwią".

Diabeł mieszka na lewicy

W to, że diabeł mieszka po lewej stronie sceny politycznej, wierzy również arcybiskup Alexander Sample z Portland (Oregon), który podjął działania po czterech miesiącach protestów przeciwko rasizmowi i zamieszkom z policją, na krótko przed wyborami prezydenckimi. Wraz z 200 osobami modlił się o „uwolnienie od zła", które widział w protestach.

Niemiecka Katolicka Agencja Informacyjna (KNA) przypomina, że w rozumienia Kościoła katolickiego egzorcyzm jest „szczególną formą modlitwy przeciwko mocy diabła" - którego realną obecność potwierdza również papież Franciszek. W Rzymie księża z całego świata mogą pobierać nauki w zakresie rytuałów egzorcyzmów.

Oficjalne statystyki nie istnieją; ale duchowni, którzy wykonują egzorcyzmy, powiedzieli magazynowi The Atlantic w 2018 roku, że egzorcyzmy stają się w USA coraz bardziej popularnym trendem. Widać to na podstawie liczby duchownych odprawiających te rytuały. Podczas gdy w 2011 roku było ich jeszcze około tuzina, obecnie ich liczba w USA znacznie przekroczyła 100.

(KNA/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>