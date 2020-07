USA chcą wydalać studentów. Wizy bez znaczenia

Zagraniczni studenci w Stanach Zjednoczonych są narażeni na wydalenie z kraju, jeśli ich uniwersytety oferują tylko kursy online jesienią ze względu na pandemię koronawirusa. W tym przypadku studenci, którzy posiadają wizy F1, nie mogą pozostać w tym kraju, poinformowal urząd imigracyjny ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) w Waszyngtonie. To samo dotyczy uczestników kursów w nieakademickich instytucjach edukacyjnych, takich jak szkoły lotnicze (wizy M1). Studenci, których to dotyczy, musieliby opuścić kraj lub zapisać się na uczelnię, na której odbywają się zajęcia fizyczne – zaznacza ICE. Uniwersytety, oferujące zajęcia online oraz wymagające obecności studentów, musiałyby wystawić zagranicznym studentom zaświadczenie, że zapisali się na jak najwięcej zajęć fizycznych.

Nie będzie wiz

Cudzoziemcom, którzy chcieliby rozpocząć naukę na uniwersytecie oferującym od jesieni wyłącznie zajęcia online, nie będą wydawane wizy – informuje ICE. Oznacza to, że nie mają oni prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Niedostępne wkrótce dla cudzoziemców - studia online w USA

Około 5,5 procent studentów w Stanach Zjednoczonych stanowią cudzoziemcy – w tym wielu młodych ludzi z Chin, Indii, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej i Kanady. Wg danych z 2014 r. w USA studiowało ok. 2,5 tys. Polaków. Czesne uiszczane przez studentów stanowi ważną część dochodów wielu uniwersytetów. Z powodu pandemii koronawirusa od marca oferowały one już wiele kursów w Internecie. Większość uniwersytetów jeszcze nie zdecydowała, w jakim trybie pracować będzie w nowym roku akademickim od jesieni. Jednak niektóre renomowane uniwersytety, w tym Harvard, ogłosiły już, że będą kontynuować program wyłącznie online, nawet po wakacjach.

(AFP/ma)