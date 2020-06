Urlop rozpoczęty. Na razie obyło się bez chaosu

Wraz z rozpoczęciem wakacji w sześciu krajach związkowych na niemieckie wybrzeże przybyło znacznie więcej podróżnych. Nad Bałtykiem, w kurortach Scharbeutz i Haffkrug, parkingi i plaże były przez dłuższy czas w pełni obłożone. Burmistrz Scharbeutz Bettina Schaefer poinformowała na Facebooku, że goście „już teraz są tylko w tych miejscowościach przejazdem”.

W wielu miejscach bez problemów

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, jak i w innych regionach Niemiec, chociażby w Brandenburgii czy Badenii-Wirtembergii ruch podróżnych obywał się bez większych trudności. Rownież w Nadrenii-Północnej Westfalii i w Saksonii-Anhalt sytuacja była daleka od chaosu. Szefowa bawarskiej policji poinformowała, że w Bawarii było nawet spokojniej niż zwykle. Szturmu na autostradach w kierunku południowym na razie nie było.

Ograniczenia dla mieszkańców „hotspotów”

Niemcy mogą bez ograniczeń spędzać urlop w swoim kraju, chyba że są z okręgu Guetersloh w Nadrenii-Północnej Westfalli albo z Warendorf. Po tym, jak doszło do rozprzestrzenienia się koronawirusa w fabryce mięsa w Rheda-Wiedenbrueck, rząd federalny i kraje związkowe porozumiały się w piątek (26.06.2020) co do wprowadzenia ograniczeń dla podróżnych z ognisk koronawirusa.

Apele o ostrożność

Kanclerz Niemiec przestrzegła przed lekceważącym zachowaniem i przypomniała, że wirus nie zniknął. – Zagrożenie spowodowane koronawirusem wciąż jest poważne – powiedziała Angela Merkel w swoim cotygodniowym podcaście. Szefowa niemieckiego rządu powtórzyła też swój apel z początku koronakryzysu w połowie marca: „Proszę traktować to poważnie, bo to jest poważne”, zaznaczyła.

