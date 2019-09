Uparcie dzwonił na policję. Aż zabrała mu telefon

51-letniemu mężczyźnie z Dolnej Saksonii nie spodobały się informacje, które obejrzał w telewizji. Uznał, że zainterweniuje i zadzwonił na policję, by złożyć doniesienie o przestępstwie. Miało być skierowane przeciwko dziennikarzowi czytającemu wiadomości w telewizji należącej do nadawcy zagranicznego. Zdaniem nerwowego widza, przedstawione doniesienia były nieprawdziwe.

Policjant, który odebrał pierwszy telefon, starał się wytłumaczyć mężczyźnie, że linia alarmowa nie służy do składania doniesień na inne osoby. 51-latek nie był do tego przekonany i rozpoczął seryjne dzwonienie. Na numer alarmowy policji oraz na centralę zadzwonił kilkadziesiąt razy z rzędu. Po 37. telefonie policjanci stracili cierpliwość i pojechali do mieszkania mężczyzny. Tam skonfiskowali mu telefon oraz poinformowali o wszczęciu dochodzenia w sprawie niewłaściwego użycia numeru alarmowego.

dpa / jak