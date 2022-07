Upałom i suszy nie ma końca. W Niemczech będzie do 40 stopni Celsjusza

Do tragedii z udziałem pilota samolotu gaśniczego doszło w piątek, po południu w pobliżu miasta Vila Nova de Foz Coa, ok. 200 km na wschód od Porto. Samolot rozbił się w czasie walki z pożarem lasu w rejonie Torre de Moncorvo. W tym chętnie odwiedzanym przez turystów regionie strażacy walczą obecnie z 13 dużymi pożarami i dziesiątkami mniejszych. Jak podała służba obrony cywilnej Portugalii, na razie turyści i mieszkańcy tego regionu nie są w niebezpieczeństwie. W sumie z ogniem walczy ok. tysiąca strażaków.

Serię pożarów, która rozpoczęła się tydzień temu, wywołała trwająca od miesięcy susza oraz ostatnie upały. Według urzędu ochrony przyrody ICNF płomienie zniszczyły tylko w ciągu tygodnia ponad 25 tysięcy hektarów – co odpowiada ok. 35 tys. boisk piłkarskich.

Pożary poza kontrolą

Portugalia, podobnie jak Hiszpania, cierpi z powodu temperatur przekraczających 40 stopni Celsjusza. W sobotę rano w Hiszpanii odnotowano 33 pożary lasów, z których 14 wymknęło się spod kontroli. W pobliżu Malagi, w mieście Alhaurin el Grande, 2300 osób musiało opuścić swoje domy – podaje gazeta „El Pais”.

Upały nie oszczędzają też Włoch. W adriatyckim kurorcie Bibione na północy kraju turyści uciekli do morza, chroniąc się przed pożarem lasu. Uratowała ich straż przybrzeżna. Pożar w popularnej wśród wczasowiczów okolicy wybuchł w piątek po południu. Wiele jednostek straży pożarnej oraz helikopter walczyły z płomieniami także na granicy regionów Veneto i Friuli-Venezia Giulia. Jak dotąd nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Niewykluczone, że do pożarów doszło w wyniku samozapłonu. W Toskanii straż pożarna w mieście Lucca musiała w piątek gasić pożar w płonącym gaju oliwnym. Lasy płonęły w piątek również na Sycylii i Sardynii.

Pożar lasu w Południowym Tyrolu

Płonie Kreta

Ogień nie oszczędza greckiej wyspy Kreta. W sobotę rano opanowano pożar lasu na południe od portu Rethymno. Walka z żywiołem trwała całą noc. Sześć wsi musiało zostać ewakuowanych. Na szczęście żadne z domostw nie ucierpiało. Greckie ministerstwo ds. kryzysu klimatycznego i ochrony obywateli wydało ostrzeżenie o „bardzo wysokim ryzyku pożaru lasów” w pięciu regionach kraju. Są to między innymi regiony: Attyka ze stolicą w Atenach, a także wyspy Eubea, Kreta, Chios i Samos.

Na francuskim wybrzeżu Atlantyku, na południe od Bordeaux, po kilku dniach akcji gaśniczej, pojawiła się nadzieja, że jeden z dwóch wielkich pożarów lasów zostanie opanowany. W tej chwili ogień nie rozprzestrzenia się, ale zdaniem lokalnych władz, wciąż nie jest jeszcze pod kontrolą, a ryzyko ponownego wybuchu jest duże.

Gorąco w Niemczech

Inaczej sytuacja wygląda z drugim dużym pożarem lasu w okolicy Landiras. Ogień strawił ostatniej nocy ok. tysiąc kolejnych hektarów. Gaszenie pożaru trwa od wtorku, ale akcję utrudnia niekorzystny wiatr. Łącznie spłonęło już 9600 hektarów. Ponad 12 tysięcy osób zostało ewakuowanych ze swoich domów.

Fala upałów ma dotrzeć w przyszłym tygodniu także do Niemiec. Według niemieckiej służby meteorologicznej (DWD), temperatury mogą sięgnąć 40 stopni Celsjusza. Przewiduje się, że swoje apogeum fala upałów osiągnie we wtorek. Temperatury wyniosą ok. 35 stopni C, a na południu i zachodzie kraju nawet 39-40 stopni C.

(DPA/stef)