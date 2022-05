Unicef: Tysiące ukraińskich dzieci potrzebują pomocy psychologów

Według szacunków Unicef w Ukrainie pozostaje od czterech do sześciu tysięcy specjalistów i należy zrobić wszystko, by zapewnić im pensje i wsparcie w pracy, tak by mogli kontynuować swoją ważną działalność - powiedział dziennikarzom ekspert Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci Aaron Greenberg.

Na szczególną uwagę zasługiwało około 91 tysięcy dzieci i młodzieży, które jeszcze przed rosyjskim atakiem 24 lutego przebywały w ukraińskich placówkach opiekuńczych. Należą do nich sierocińce i domy dziecka dla młodzieży niepełnosprawnej, a także szkoły z internatem, w których często przebywały dzieci wymagające szczególnej opieki - mówi Greenberg. Około 35 tys. z nich wróciło do swoich rodzin po rozpoczęciu ataków rosyjskich. Teraz trzeba je odwiedzać i wspierać.

„Dzieci trzeba wspierać”

W porównaniu z liczbą ludności, liczba dzieci w placówkach opiekuńczych jest bardzo wysoka, ponieważ Ukraina nie zdołała jeszcze zapewnić lepszego wsparcia rodzinom lub rodzicom zastępczym w opiece nad dziećmi w domu - powiedział Greenberg. „Dzieci są wytrzymałe i odzyskują ponownie siły, ale trzeba je wspierać” - dodał ekspert. Prawie wszystkie dzieci cierpiały z powodu nieobecności ojców, starszych braci i wujków, ponieważ niemalże wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat zaciągnęli się do wojska, by bronić kraju przed agresją rosyjską.

Według Greenberga aktualnie 56 mobilnych zespołów specjalistów podróżuje po całym kraju, aby zapewnić opiekę dzieciom i ich rodzinom, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, w tym często przemocy seksualnej.

Od początku wojny w Ukrainie UNICEF pomógł w zorganizowaniu wsparcia psychologiczno-społecznego dla 145 000 dzieci i młodzieży. Wsparciem objęto także 34 tysięcy nieletnich o specjalnych potrzebach.

