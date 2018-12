UNICEF: „Straszliwy rok dla milionów dzieci”

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF określił rok 2018 jako „straszliwy” dla milionów dzieci. Wymiar przemocy, jakiej doświadczyły dzieci na objętych konfliktami terenach na całym świecie, był „ekstremalny” – głosi przedstawiony w Nowym Jorku i Kolonii raport za rok 2018. – A światowa społeczność nie zdołała ich ochronić – podkreślił Manuel Fontaine, dyrektor UNICEF ds. programów humanitarnych.

Tym samym w kolejnym roku odnotowano szokujący wzrost przemocy wobec dzieci – ostrzegł UNICEF.

Według organizacji tysiące dzieci stały się bezpośrednimi ofiarami przemocy wojennej, miliony dziewczynek i chłopców było narażonych na poważne naruszenie praw dziecka. W wielu regionach objętych konfliktami dzieci były celem ataków, były wykorzystywane jako ludzkie tarcze, zabite, ranne lub werbowane jako żołnierze. W krajach takich jak Nigeria czy Somalia do wojennej taktyki często należą gwałty, przymusowe małżeństwa i porwania. W większości przypadków sprawcy pozostają bezkarni.

Coraz wyższe liczby ofiar

W Syrii, tylko między styczniem a wrześniem 2018, Organizacja Narodów Zjednoczonych potwierdziła zabicie 870 dzieci. Jest to najwyższa liczba w pierwszych dziewięciu miesiącach roku od początku konfliktu w Syrii. W Afganistanie w tym samym okresie zabitych lub rannych zostało blisko 5 tysięcy dzieci i młodzieży; tyle, ile w całym ubiegłym roku. 89 procent cywilnych ofiar min i niewybuchów, to dzieci.

Według UNICEF-u w atakach w Jemenie zginęło lub odniosło rany 1427 dzieci. Są to tylko ofiary potwierdzone przez ONZ. Podczas działań wojennych szkoły i szpitale są atakowane lub wykorzystywane do celów wojskowych.

Dzieci w Jemenie

UNICEF wezwał wszystkie strony konfliktów do natychmiastowego zaprzestania przemocy, a w szczególności do powstrzymania się od ataków na cywilną infrastrukturę, w tym szkoły, szpitale czy zaopatrzenie w wodę. Zaapelował też do wszystkich państw, które mają jakikolwiek wpływ na strony konfliktów, by wykorzystały ten wpływ dla ochrony dzieci.

„Pilnie musimy dążyć do tego, by zapobiegać wojnom i położyć kres tym wielu, katastrofalnym w skutkach konfliktom zbrojnym. Ale nawet, jeżeli wojny będą trwały, nigdy nie możemy zaakceptować ataków na dzieci” – podsumował dyrektor UNICEF ds. programów humanitarnych Manuel Fontaine.

(epd, unicef.de / stas)