UNICEF: Ponownie rośnie liczba pracujących dzieci

Raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) ukazuje się co cztery lata. Dziś (10.06.2021) przedstawiono jego najnowsze wydanie. Na początku ubiegłego roku na świecie pracowało około 160 mln dzieci, czyli o 8,4 mln więcej niż przed czterema laty. Pandemia koronawirusa dodatkowo pogorszyła ich sytuację.

Dramatyczna zmiana trendu

Ustalenia raportu budzą niepokój. Jesteśmy świadkami dramatycznego odwrócenia się długoletniego trendu. Od 2016 do 2020 roku liczba pracujących dzieci na świecie zmniejszyła się o 94 miliony. Co prawda na początku ubiegłego roku utrzymywała się procentowo na tym samym poziomie co w roku 2016, ale wskutek wzrostu liczby ludności na świecie wzrosła, i to poważnie, w liczbach bezwzględnych.

„Przegrywamy walkę przeciwko pracy dzieci” – powiedziała szefowa UNICEF Henrietta Fore. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa jeszcze bardziej pogorszył i tak już złą sytuację. Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy na temat nasilenia się ubóstwa na świecie, to do końca 2022 roku – zdaniem UNICEF – do pracy zostanie zmuszonych dodatkowo 9 mln dzieci.

UNICEF i ILO zwracają szczególną uwagę na sytuację w Afryce subsaharyjskiej

Szokujące dane i prognozy

Modele statystyczne pokazują, że ten wzrost może być jeszcze wyższy. „W wyniku posunięć oszczędnościowych i innych czynników liczba dzieci zmuszonych do pracy pod koniec 2022 roku może wzrosnąć o dodatkowe 46 milionów” – oświadczyła w rozmowie z agencją AFP specjalistka UNICEF do spraw statystyki Claudia Cappa.

Według raportu, dzieci w wieku od 5 do 11 lat stanowią ponad połowę wszystkich dzieci zmuszanych do pracy. Niespełna dwie trzecie z nich stanowią chłopcy. Mimo to udział dziewczynek także silnie wzrasta, jeśli uwzględni się ich pracę w gospodarstwie domowym.

UNICEF i ILO zwracają szczególną uwagę na sytuację w Afryce, w państwach położonych na południe od Sahary. W tym regionie odnotowano największy wzrost liczby pracujących dzieci – o 16,6 miliona. Powodem są powtarzające się kryzysy, skrajna bieda i niewystarczająca opieka społeczna. Prawie jedna czwarta dzieci i nastolatków w wieku od 5 do 17 lat zmuszona jest podjąć pracę zarobkową. W Europie i Ameryce Północnej ich odsetek wynosi zaledwie 2,3 procent.

Dzieci, jak wynika z raportu, najczęściej pracują w rolnictwie. W tym sektorze pracuje ich aż 70 procent, czyli 112 mln. Około 20 procent dzieci pracuje w szeroko pojętych usługach, a około 10 procent – w przemyśle.

(afp, kna, epd, dpa/jak)

