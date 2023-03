UNICEF ostrzega. Ponad miliard kobiet jest niedożywionych

W ostatnich latach w krajach dotkniętych kryzysem gwałtownie wzrosła liczba poważnie niedożywionych młodych kobiet. Wynika to z raportu, który z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet opublikował UNICEF – organizacja zajmująca się pomocą dzieciom.

12 krajów w czołówce

Według raportu w dwunastu krajach najbardziej obciążonych globalnym kryzysem żywnościowym 6,9 mln kobiet i dziewcząt w okresie dojrzewania jest dotkniętych ostrym niedożywieniem. W 2020 roku było to jeszcze 5,5 miliona. Tymczasem liczba niedożywionych kobiet spodziewających się dziecka i karmiących matek wzrosła od 2020 roku o 25 procent.

Wymienione w raporcie UNICEF-u kraje to Afganistan, Burkina Faso, Czad, Etiopia, Kenia, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan Południowy i Jemen. Według organizacji są one epicentrum globalnego kryzysu żywnościowego, który został dodatkowo pogłębiony przez wojnę w Ukrainie, a także utrzymujące się susze, konflikty i niestabilną sytuację polityczną i gospodarczą w niektórych z tych krajów.

Według danych ponad miliard dorastających dziewcząt i kobiet na całym świecie cierpi z powodu niedożywienia, w tym niedowagi i opóźnienia wzrostu oraz niedoboru mikroelementów i anemii. Najbardziej dotknięte są tym dziewczęta i kobiety w Azji Południowej i w Afryce Subsaharyjskiej. Ma to niszczące konsekwencje dla ich zdrowia i życia. Dochodzi u nich do osłabienia układu odpornościowego i zaburzeń rozwoju zdolności poznawczych. Są one także narażone na zwiększone ryzyko groźnych dla życia powikłań w czasie ciąży i porodu.

UNICEF apeluje o priorytetowe potraktowanie dziewcząt i kobiet w dostępie do pełnowartościowej żywności

Będzie coraz gorzej

Raport UNICEF-u zatytułowany: „Niedożywione i przeoczone: The Global Nutrition Crisis of Adolescent Girls and Women” ostrzega, że sytuacja w tym zakresie będzie się nadal pogarszać. – Jeśli społeczność międzynarodowa nie podejmie określonych działań teraz, konsekwencje mogą ciągnąć się przez całe pokolenia – ostrzegła dyrektor wykonawcza międzynarodowej organizacji Catherine Russell.

W sprawozdaniu wezwano do priorytetowego potraktowania dziewcząt i kobiet w dostępie do pełnowartościowej, bezpiecznej i niedrogiej żywności. Dotyczyło to prawnie wiążących środków służących uzupełnieniu żywności takiej jak mąka, olej do gotowania i sól o składniki odżywcze w celu zredukowania niedoborów mikroelementów i anemii w tej grupie osób.

Dziewczęta i kobiety w krajach o niskich i średnich dochodach potrzebowałyby swobodnego dostępu do podstawowych usług żywieniowych, zarówno przed, jak i w trakcie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

UNICEF wzywa również do przyspieszenia zakończenia dyskryminacji płci oraz zniesienia norm społecznych, takich jak zawieranie małżeństw przez dzieci, nierówny podział żywności, środków gospodarstwa domowego, dochodów i obowiązków domowych.

(DPA, KNA/ jar)

