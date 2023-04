UNICEF alarmuje. Zaniedbano szczepienie dzieci

Podczas pandemii koronawirusa znacznie spadła liczba szczepień przeciwko poważnym chorobom - podał w swoim najnowszym raporcie UNICEF - Fundusz Nardodów Zjednocznych na rzecz dzieci. Ostrzega on przed pogłębiającą się globalną luką w szczepieniach.

Według raportu tylko w latach 2019-2021 około 67 mln dzieci na świecie ominęła część lub wszystkie rutynowe szczepienia m.in. przeciwko odrze i polio. „Podkopane zostało ponad dziesięciolecie ciężko wywalczonego postępu w zakresie rutynowych szczepień dla dzieci”– wynika z raportu. Według organizacji powrót do wcześniej obranego kursu szczepień będzie trudnym zadaniem.

Wzrost zachorowań na odrę i polio

Jak wynika z raportu zasięg szczepień dzieci w 112 krajach spadł o pięć punktów procentowych do 81 procent, osiągając najniższy poziom od 2008 roku. Problem szczególnie dotyka Afrykę i Azję Południową.

– Szczepienia uratowały miliony istnień i ochroniły ludzi przed epidemiami śmiertelnych chorób – powiedziała dyrektor wykonawcza UNICEF Catherine Russell. – Rutynowe szczepienia i silne systemy opieki zrowotnej są najlepszą szansą , aby zapobiecc przyszłym pandemiom i niepotrzebnym zgonom i cierpieniu –dodała.

Według raportu w latach 2019-2021 udział dzieci w szczepieniach przeciwko odrze spadł z 86 do 81 procent. W 2022 roku odnotowano ponad dwukrotnie więcej przypadków zachorowań. – Szczepienia odgrywały naprawdę ważną rolę, pomagając większej liczbie dzieci żyć długo i zdrowo – powiedział agencji informacyjnej AFP główny autor raportu Brian Keeley. Jak wskazał, każdy spadek liczby szczepień jest niepokojący. Liczba dzieci spraliżowanych przez polio wzrosła w 2022 w porównaniu z rokiem poprzednim o 16 procent.

Rosnąca nieufność

Jednej z przyczyn takiego rozwoju sytuacji UNICEF upatruje w narastającym sceptycyzmie wobec szczepień. Według raportu, w 52 z 55 badanych krajów świadomość znaczenia szczepień spadła podczas pandemii koronawirusa. W większości tych krajów przede wszystkim osoby poniżej 35 roku życia, w tym kobiety mówiły, że od początku pandemii spadło ich zaufanie do szczepień u dzieci. Jednak, jak podaje UNICEF, pomimo spadku zaufania poparcie dla szczepień jest nadal stosunkowo wysokie. W prawie połowie badanych krajów 80 procent respondentów było przekonanych o znaczeniu szczepień. Organizacja ostrzega jednak, że splot różnych czynników może doprowadzić do wzrostu niechęci. Zaliczały się do nich: nieumiejętność radzenia sobie z pandemią, szerząca się dezinformcja, spadek zaufania do wiedzy eksperckiej oraz polaryzacja polityczna. – W szczytowym momencie pandemii naukowcy w krótkim czasie opracowali szczepionki, które uratowały niezliczoną ilość istnień ludzkich. Jednak mimo tego historycznego osiągnięcia szerzyły się w takim samym stopniu jak wirus, obawy i dezinformacja – podkreśliła Catherine Russell. – Nie możemy pozwolić, aby zaufanie do rutynowych szczepień dzieci padło ofiarą pademii – dodała dyrektor wykonawcza UNICEF.

Rekordowy spadek szczepień

Organizacja jest szczególnie zaniepokojona tym, że wraz ze spadkiem zaufania nastąpił największy od 30 lat spadek rutynowych szczepień u dzieci. Między innymi dlatego, że systemy opieki zdrowotnej były mocno przeciążone, a środki finansowe zostały przekierowane na szczepienia przeciwko covidowi. Powodem były także lockdowny i utrudnienia, z jakimi borykały się systemy opieki zdrowotnej.

Pandemia pogłębiła także społeczne nierówności. Dla zbyt wielu dzieci, zwłaszcza w najsłabszych socjalnie grupach, szczepienia nadal nie są dostępne lub cenowo nieosiągalne. Z raportu wynika, że jeszcze przed pandemią tempo szczepień utknęło przez prawie dekadę.

UNICEF apeluje do rządów, aby podjęły działania. W przeciwnym razie „kolejna fala zgonów może dotknąć coraz większej liczby dzieci zapadających na odrę, błonicę lub inne choroby, którym można zapobiec”.

(AFP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>