UNESCO domaga się więcej oświaty dla dorosłych

W najnowszym raporcie UNESCO nt. edukacji dorosłych podkreśla się, że na świecie w dalszym ciągu mają oni zbyt mały dostęp do dalszego kształcenia się. W prawie jednej trzeciej wszystkich państw świata tylko niespełna pięć procent mieszkańców powyżej 15 roku życia bierze udział w programach edukacyjnych. Największe trudności w tym zakresie mają ludzie niepełnosprawni, w podeszłym wieku, uchodźcy i migranci.

"Kształcenie ustawiczne ma decydujące znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego“, oświadczyła przewodnicząca Niemieckiego Komitetu ds. UNESCO Maria Boehmer. W ciągu minionych 10 lat wydatki na ten cel uległy zmniejszeniu w skali światowej. Dotyczy to zarówno państw bogatych jak i ubogich.

Uniwersytet trzeciego wieku w Niemczech

Niemcy przykładem do naśladowania

Autorzy raportu stawiają za pozytywny przykład Niemcy, które znalazły dodatkowe sposoby finansowania kształcenia dorosłych. Obok Finlandii, Zimbabwe, Chin, Etiopii i Malezji, Niemcy znalazły się w wąskiej grupie państw, które przeznaczają więcej niż 4 procent swojego budżetu oświatowego na kształcenie tej grupy osób.

Należy poprawić jakość oferty

Innym państwom UNESCO zaleca między innymi zwiększenie nakładów na oświatę dorosłych, więcej badań praktycznych i opracowywanie nowych koncepcji politycznych wykraczających poza granice resortowe.

Lekcja pisania dla dorosłych

W odniesieniu do jakości oferty kształceniowej dla osób dorosłych 75 procent państw objętych badaniami UNESCO informuje o poprawie sytuacji w tym zakresie. Przede wszystkim w Afryce Subsaharyjskiej (86 procent), Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (88 procent).

Światowy raport nt. kształcenia dorosłych UNESCO (Global Report on Adult Learning and Education) publikowany jest co trzy lata. Tegoroczne, czwarte wydanie tego raportu, opiera się na danych uzyskanych ze 159 państw.

epd, kna, afp / jak

