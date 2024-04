Ulga dla pasażerów. Koniec strajków w lotnictwie

W wyniku postępowania pojednawczego związek zawodowy Verdi i stowarzyszenie pracodawców BDLS uzgodniły wyższe stawki dla pracowników ochrony lotnisk. Verdi oświadczył w poniedziałek (08.04.2024), że komisja arbitrażowa, składająca się także z przedstawicieli obu stron, jednogłośnie wydała rekomendację pojednawczą.

Przyjęcie lub odrzucenie zalecenia pojednawczego musi teraz zostać rozstrzygnięte przez strony układu zbiorowego. Mają na to czas do godz. 12:00 we wtorek. Do tego czasu Verdi nie będzie wzywać do strajków. Przyjęcie zalecenia przedstawionego przez rozjemcę Hansa-Henninga Lühra jest prawdopodobne i oznaczałoby podwyżki od 13,1 do 15,1 procent w ciągu 15 miesięcy – wyjaśnił BDLS.

Strajki personelu naziemnego sparaliżowały na początku lutego jedenaście lotnisk w całych Niemczech, a także poważnie wpłynęły na ruch lotniczy na początku i w połowie marca. Bez kontrolerów bezpieczeństwa wiele lotów musiało zostać odwołanych.

Trwają jeszcze negocjacje Lufthansy w sprawie podwyżek dla personelu kabinowego. Będą one kontynuowane w tym tygodniu. Z docierających do mediów informacji wynika, że także tu poczyniono konstruktywne kroki w kierunku rozwiązania płacowego sporu.

(RTR/stef)

Chcesz komentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>