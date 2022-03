Ukrainki rodzą w piwnicach i schronach

U Swietłany Lukasz bóle porodowe zaczęły się akurat w czasie godziny policyjnej w Kijowie pod koniec lutego. Ponieważ było ryzyko powikłań, mimo alarmu lotniczego pojechała do szpitala położniczego. – Nie można rodzić na kanapie, gdy mogą wystąpić komplikacje – mówi Świetlana. – Gdy dotarliśmy do szpitala, wyły syreny, a nas zaprowadzono do piwnicy – opowiada.

Przez rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie, ostrzały i bombardowania, wiele kobiet musi rodzić swe dzieci w piwnicach szpitali. Oczywiście pomieszczenia te nie są przystosowane do porodów, ale pozostanie na sali porodowej pod ostrzałem grozi utratą życia.

Zrujnowane szpitale

Wiele szpitali w Ukrainie jest już uszkodzonych albo zniszczonych. 2 marca atak na klinikę położniczą w Żytomierzu zmienił tamtejszy szpital w całkowitą ruinę. W kolejnych dniach ostrzelane i zniszczone zostały także szpitale w Mariupolu nad Morzem Azowskim i w Wasylówce w obwodzie zaporoskim. Zginęło wówczas trzech mieszkańców.

„Nikt z personelu medycznego, ani pacjenci nie zostali ranni. Podczas ostrzału nawet urodziło się dziecko! Życie toczy się dalej, a płacz nowonarodzonych Ukraińców pokona gwałtowne naloty terrorystów" – niedawno oświadczył ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko.

Matka z noworodkiem w piwnicy Szpitala Dziecięcego Ohmatdyt w Kijowie

Anna Hopko, była posłanka do parlamentu Ukrainy podkreśla, że „świat musi wiedzieć, że ukraińskie kobiety rodzą pod ostrzałem, a my staramy się, by zostały ewakuowane”. Także jej przyjaciółka musiała rodzić w schronie przeciwlotniczym. Hopko żąda, by do Ukrainy przybyły Międzynarodowy Czerwony Krzyż i inne organizacje humanitarne. Ale aby to było możliwe, ostrzał ukraińskich miast musiałby zostać przerwany. – Potrzebujemy strefy zakazu lotów nad Ukrainą – przekonuje polityk.

Pod ostrzałem w Kijowie

Maria Szostak z Kijowa zaczęła odczuwać skurcze w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji, 24 lutego. Razem z innymi kobietami została przeniesiona do piwnicy, która – według Marii – nie była przystosowana dla ciężarnych i wcześniej służyła jako pomieszczenie gospodarcze.

– Później poproszono nas o przejście do innej piwnicy, gdzie w międzyczasie podłączono prąd. Ale było tam zimno. Powiedziano, że kobiety z bólami porodowymi mogły tam zostać. Bardzo trudno jest ciągle przemieszczać się z jednej piwnicy do drugiej. Prawie cały czas siedziałyśmy na krzesłach. Bardzo bolały mnie plecy – relacjonuje Maria. Potem, jak opowiada, urządzono piwnicę dla przyszłych matek; z materacami, kocami i poduszkami.

Ukraina: obrazy wojny Ucieczka z dziećmi na rękach Każda wojna pełna jest absurdalnych sytuacji. Ukraińscy żołnierze pomagają rodzinie przeprawić się przez rzekę Irpiń w pobliżu Kijowa. Większość mostów została już zniszczona.

Ukraina: obrazy wojny Zbiórka pod wysadzonym mostem Miasto Irpiń i rzeka o tej samej nazwie znajdują się zaledwie kilka kilometrów od Kijowa. Przez całą sobotę to miasto na przedmieściach stolicy było pod ostrzałem. Nawet osoby, które wcześniej zdecydowały się pozostać, teraz uciekają.

Ukraina: obrazy wojny Byle uciec z miasta Ludność cywilną wywieziono z Irpienia autobusami. Wiele osób musiało jednak przeprawiać się przez rzekę pieszo. Na drugą stronę można przejść tylko przez kładki.

Ukraina: obrazy wojny Tłumy na dworcach Inni cywile próbują dostać się na dworce kolejowe. To zdjęcie zostało zrobione na stacji kolejowej w Irpieniu 4 marca. Ludzie chcą jechać pociągiem do Kijowa, by stamtąd opuścić kraj.

Ukraina: obrazy wojny Pożegnania Nie wiedzą, jak będzie wyglądało ich miasto po powrocie. Nie wiedzą nawet, kiedy i czy w ogóle wrócą. Uchodźcy nie mogą zabrać ze sobą zbyt wiele. W pociągach i autobusach jest zbyt mało miejsca.

Ukraina: obrazy wojny Gdy płonie dom Mieszkańcy próbują uratować swój dobytek z płonącego domu w Irpieniu po ataku bombowym. Według danych ONZ z Ukrainy uciekło już ponad 1,4 mln osób. Niektórzy badacze szacują, że nawet 10 milionów ludzi opuści kraj.

Ukraina: obrazy wojny Krajobraz po ataku Tak wygląda blok mieszkalny po ostrzale. Zdjęcie zostało zrobione 3 marca. Wzmożone ostrzeliwanie domów i innych obiektów cywilnych przez wojska rosyjskie jest jednym z głównych powodów, dla których badacze spodziewają się gwałtownego wzrostu liczby uchodźców.

Ukraina: obrazy wojny Puste półki Jeszcze kilka dni temu ten supermarket był miejscem codziennego życia i spotkań - teraz staje się jednym z najbardziej wyrazistych symboli wojny: półki są puste. Żołnierze ukraińscy zbierają ostatnie zapasy żywności i wody, aby rozdać je ludności.

Ukraina: obrazy wojny Trening strzelecki w kinie Ci, którzy zostali, uczą się teraz walczyć. W kinie w ukraińskim mieście Lwów cywile otrzymują broń i krótkie wprowadzenie. Pokaz, bez którego prawdopodobnie chętnie by się obyli - gdyby mieli wybór.



Maria jednak mogła urodzić swoje dziecko na górze w szpitalu. – Gdyby akurat ogłoszono alarm lotniczy, pewnie musiałabym rodzić w piwnicy. Wprawdzie kilka razy w czasie porodu przychodzili lekarze, mówiąc, że trwa ewakuacja i że muszą zejść do piwnicy, ale ja czułam się już źle i odpowiedziałam, że zostaję na własną odpowiedzialność – opowiada. Jej dziecko przyszło na świat przez cesarskie cięcie.

Dzieci z Chersonia

W Chersoniu, który jest pod kontrolą rosyjskich okupantów, nie wygląda to lepiej. Nawet w czasie ostrzału w piwnicach rodziły się dzieci, mówi Jurij Herman, który pracuje jako położnik i ginekolog w miejscowym szpitalu.

– To chłodne pomieszczenia, które nadają się tylko do tego, by przeczekać naloty. Teraz są tam ciężarne i matki z noworodkami, także wcześniakami. W takich warunkach nie ma mowy o bezpiecznym porodzie. A gdy musimy operować, trzeba opuścić piwnicę, ryzykując, że kobiety w XXI wieku będą umierać przy porodzie – mówi.

Piwnica szpitala nie jest przygotowana na takie sytuacje. Nikt w Chersoniu nie myślał, że będzie wojna, przyznaje Herman. Według niego w czasie wojny w szpitalnej piwnicy na świat przyszło już czworo dzieci.

Według lekarza niektóre kobiety w ogóle nie mogą dotrzeć do szpitala na poród. Ponieważ Rosjanie zablokowali drogi dla karetek, kobiety musiały rodzić w domu, otrzymując jedynie wskazówki przez telefon, w tym na przykład, jak przeciąć pępowinę. W międzyczasie karetki znów mogą poruszać się po mieście. Ale według Hermana ciężarne z okolic Chersonia nadal mają problemy z dotarciem do szpitala.

Piwnica szpitala w Mariupolu przekształcona w schron przeciwlotniczy

Trojaczki w Czernihowie

Jeszcze trudniejsza jest sytuacja w ciągle ostrzeliwanym przez Rosjan Czernihowie. 2 marca rosyjska rakieta trafiła w szpital okręgowy i poważnie uszkodziła budynek. Klinika położnicza jest jeszcze nietknięta, ale przyszłe matki i lekarze muszą stale chronić się przed atakami w piwnicy.

– Mamy duży schron przeciwlotniczy, który jeszcze zdążyłem doprowadzić do należytego stanu. Działa wentylacja i jest oddzielny generator prądu, a także toalety, a nawet sala operacyjna. Mamy też zapasy żywności i leków. Spodziewałem się rosyjskiego ataku – mówi ordynator Wasyl Husak.

Według niego od początku wojny w szpitalu odbyło się już 40 porodów. Dwa razy urodziły się trojaczki, co jest bardzo rzadkie. – Ostatni przypadek, gdy w naszym szpitalu przyszły na świat trojaczki, mieliśmy trzy lata temu. A teraz zdarzyło się to dwa razy – mówi lekarz. Wszystkie dzieci są zdrowe.

Jedna rodzina ma trzy dziewczynki, a druga – dwie dziewczynki i jednego chłopca. Husak jest przekonany, że to dobry znak i ma nadzieję na rychły koniec wojny. – Mówi się, że gdy rodzą się dziewczynki, na świecie będzie pokój – dodaje lekarz.

