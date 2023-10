Ukraina w UE do 2030 - pod warunkiem. Jest zapowiedź Michela

– Ukraina może do 2030 roku zostać członkiem Unii Europejskiej, jeśli obie strony odrobią lekcję – zapewnił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel we wtorek (3.10) w rozmowie ze „Spieglem”. Michel wezwał UE do przyspieszenia „procesów decyzyjnych”. Jego zdaniem szybka akcesja Ukrainy udowodniłaby, że EU „jest zdolna do działań geopolitycznych”.

Ukraina w UE: akcesja bez taryfy ulgowej

– Ukraina i inne państwa kandydujące muszą wdrożyć reformy, podjąć walkę z korupcją i spełnić wymogi prawne – zaznaczył Michel.

Podkreślił jednak, że UE nie może dalej „marnować czasu”. Wpływy Rosji i Chin np. na Bałkanach Zachodnich stają się coraz większe. Oprócz Ukrainy kandydatami do członkostwa w UE są również Turcja, sześć państw Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia) oraz Republika Mołdawii.

W piątek (6.10) w Granadzie w Hiszpanii spotkają się szefowie państw i rządów UE, by omówić rozpoczęcie rozmów dotyczących akcesji Ukrainy. Ukraina oczekuje, by nastąpiło ono do końca tego roku. Najpóźniej na początku listopada Komisja Europejska zamierza wydać w tej sprawie rekomendację.

Podczas szczytu w Brukseli, który odbędzie się w połowie grudnia, ma zapaść w tej sprawie decyzja. Wymaga ona jednomyślności wszystkich 27 krajów UE.

(AFP/paw)