Wszystko będzie dobrze?

Katia Burawcowa trzyma na rękach swojego syna Iliuszę. Urodziła go w 28. tygodniu ciąży, to kolejny przedwczesny poród w szpitalu w Pokrowsku. - Wszystko będzie dobrze - szepcze 35-latka do malutkiego niemowlaka, zanim odłoży go z powrotem do łóżeczka.