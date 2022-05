Ukraina ogranicza tranzyt gazu. Berlin spokojny

Nawet w przypadku ograniczeń w tranzycie rosyjskiego gazu przez Ukrainę Niemcom nie grożą na razie problemy z zaopatrzeniem. – Bezpieczeństwo dostaw w Niemczech jest obecnie nadal gwarantowane – oświadczyła rzeczniczka prasowa niemieckiego ministerstwa gospodarki. – Ściśle monitorujemy sytuację – dodała.

W nadchodzącym cieplejszym sezonie Niemcy zużywają mniej gazu, ale na nadchodzącą zimę trzeba napełnić magazyny gazu. Nowa ustawa w Niemczech określa minimalne ilości napełniania magazynów do kluczowych dat: 80 procent w dniu 1 października, 90 procent w dniu 1 listopada i 40 procent 1 lutego.

Ukraina wstrzymuje tranzyt

Z powodu wojny Ukraina zapowiedziała wstrzymanie tranzytu rosyjskiego gazu w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju. Oznacza to utratę do 32,6 mln metrów sześciennych gazu dziennie, czyli prawie jednej trzeciej maksymalnej dziennej obiętości, która może być transportowana do Europy przez Ukrainę – poinformował ukraiński operator sieci gazowej OGTSU. Ze względu na okupację rosyjską utracił on kontrolę nad stacją przesyłu Sochraniwka i tłocznią Nowopieskow. Operator powołuje się na przypadek „siły wyższej”.

Gazprom: mniej gazu

Gazprom stwierdził z kolei, że nie ma „żadnego potwierdzenia o jakichkolwiek okoliczności „siły wyższej”. Jak dodał, w ostatnich tygodniach Ukraińcy pracowali w Sochraniwce „bez zakłóceń”.

Rosyjski gigant energetyczny Gazprom potwierdził, że mniej gazu jest przesyłane przez Ukrainę do Europy. – Gazprom dostarczy 11 maja rosyjski gaz w ilości 72 mln metrów sześciennych dla tranzytu przez terytorium Ukrainy – powiedział agencji Interfax rzecznik Gazpromu Siergiej Kuprijanow. Poprzedniego dnia wolumen zamówień wynosił 95,8 mln metrów sześciennych.

Konsekwencje dla wschodnich Niemiec

Premier niemieckiego landu – Turyngii – Bodo Ramelow ostrzegł przed konsekwencjami embarga na energię z Rosji dla wschodnich Niemiec. Rosyjska „ropa i gaz docierają najpierw do wschodnich Niemiec, co oznacza, że wszystkie etapy rafinacji następują bezpośrednio tutaj” – powiedział Ramelow w środę (11.5.2022) w porannym programie telewizji ARD. „Przy tym, czego można oczekiwać od spowodowanych wojną przerw (w dostawach), mówimy o 7000 miejsc pracy w przemyśle szklarskim w Turyngii” – zaznaczył Ramelow. Dodał, że „nie popiera priorytetowo sankcji”, ale jest zwolennikiem wszystkiego, co może doprowadzić do uniemożliwienia Władimirowi Putinowi „kontynuowania wojny”.Jego zdaniem o wiele ważniejsze jest „odcięcie dopływu pieniędzy do oligarchów”.Ponadto konieczne jest odejście od paliw kopalnych.Niemcy zbyt długo polegały na „taniej energii kopalnej” pochodzącej z Rosji – stwierdził Ramelow.

(DPA, AFP/dom)

Obejrzyj wideo 02:13 Konsekwencje dla niemieckiego przemysłu w przypadku zamrożenia dostaw gazu z Rosji

