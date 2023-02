Ukraina: dzień na froncie

Prigożyn wyszedł z cienia. Czy może zagrozić Putinowi?

Jewgienij Prigożyn przyznał się do kierowania najemnikami z Grupy Wagnera i potężną farmą internetowych trolli. Czy staje się on zagrożeniem dla Władimira Putina? A może robi tylko to, czego chce przywódca Kremla?