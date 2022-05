Ukraina: Drukowanie książek w czasach wojny

Ucieczka z piekła. Ukraińskie uchodźczynie w Niemczech

"Boże, spraw, bym do jutra przeżyła"

Ołeksandra wspomina: "15 marca podjęłam decyzję o wyjeździe. Rakieta uderzyła w pobliską stację metra. Obudziłam się, bo ściany domu się trzęsły. 23 marca pojechałam pociągiem do domu przyjaciela we Lwowie. Ale 26 marca bomby spadły także tam i siedziałam w piwnicy, myśląc: "Boże, spraw, bym do jutra przeżyła". Ze Lwowa pojechałam najpierw do Czech, a stamtąd do Niemiec".