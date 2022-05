Ukraina: Co robią touroperatorzy w czasie wojny?

Natalia Własienko uwielbiała pokazywać turystom z całego świata swoją Odessę i okolice miasta. Potem przyszła wojna i jej życie wywróciło się do góry nogami. Zamiast oprowadzać turystów, pomaga uchodźcom i pracuje jako tłumaczka dla zagranicznych dziennikarzy, którzy przyjeżdżają do Odessy. Całkowicie zmieniło się nie tylko życie Natalii, ale także jej koleżanek i kolegów z ukraińskiej branży turystycznej. Natalia opowiada nam historię swoją i czworga jej przyjaciół.

To nie czas na dzienniki z podróży

– Miałam tyle oczekiwań i planów na rok 2022, kiedy to zaczęto stopniowo odwoływać regulacje anty-covidowe. Wcześniej pracowałam z turystami, którzy przyjeżdżali z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Polski, Belgii i Holandii. Z tamtych czasów mam wiele pięknych wspomnień! Mogłam robić to, co kocham – pokazywać turystom moje miasto i przybliżyć im historię, kulturę i kuchnię Odessy.

Przed wybuchem wojny Natalia Własienko oprowadzała turystów po Odessie.

Ale gdy 24 lutego wybuchła wojna, moje plany runęły jak domek z kart. Nie mogę już organizować żadnych wycieczek, straciłam też drugie źródło utrzymania - pisałam o Odessie dla jednego z portali internetowych. To jednak nie jest czas na dzienniki z podróży.

Aby się utrzymać, musiałam rozejrzeć się za nowymi możliwościami zarobkowania. Teraz jestem tłumaczką i asystentką dziennikarzy zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Odessy, by relacjonować, co się tu dzieje. Przydaje się moja znajomość języków obcych – oprócz ukraińskiego znam angielski, francuski i polski. Jestem również wolontariuszką anglojęzycznego portalu informacyjnego „We are Ukraine".

Zamiast oprowadzać turystów po atrakcjach Natalia Własienko towarzyszy teraz dziennikarzom. Na zdjęciu jeden z żołnierzy pokazuje przedstawicielom prasy zniszczone lotnisko w Mikołajowie.

Niektóre z moich koleżanek i niektórzy koledzy zdecydowali się pozostać na Ukrainie, inni wyjechali na jakiś czas. Rozmawiałam z czworgiem z nich i przetłumaczyłam ich historie. Dzięki naszym doświadczeniom chcemy pokazać, jak wojna zmieniła w naszym kraju wszystko – także w branży turystycznej.

Ważna rola przemysłu turystycznego w czasie wojny

Iwan Liptuga, prezes Narodowej Organizacji Turystycznej Ukrainy:

–Tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę, gdy prasa zagraniczna spekulowała już otwarcie o możliwej wojnie, tutaj większość ludzi jeszcze w nią nie wierzyła. W tym czasie otrzymywaliśmy wiele pytań od zagranicznych mediów i postanowiliśmy zorganizować dla nich spotkanie na zoomie razem z World Tourism Network (WTN). Żeby uspokoić naszych zagranicznych partnerów, wzięli w nim udział przedstawiciele biur podróży i hotelarze.

Iwan Liptuga (z prawej) podczas 26. Międzynarodowych Targów Turystycznych w Kijowie.

Dwanaście dni później wszystko się zmieniło - wybuchła wojna. Rozpoczęliśmy kampanię „Scream for Ukraine" („Krzyk dla Ukrainy"), aby zwrócić uwagę na tę straszną sytuację. Właściciele biur podróży, hotelarze i restauratorzy od początku wspierają armię. Karmią żołnierzy, przyjmują uchodźców i pomagają im w dalszej podróży.

Wszystko to pokazuje, jak ważna jest branża turystyczna – nie tylko w czasach pokoju, aby promować Ukrainę jako miejsce wypoczynku – ale także w czasach kryzysu, aby pomagać.

W Kijowie jest wiele atrakcji, ale z powodu wojny nie ma turystów.

Turyści powrócą na Ukrainę

Julia Kulyk, założycielka i dyrektor biura podróży JC Travel:

– Jest oczywiste, że wojna zniszczyła całą branżę turystyczną. Pod koniec 2021 roku mieliśmy rezerwacje na rok 2022, spodziewaliśmy się nawet, że będzie dobry, i cieszyliśmy się, że po koronawirusie wyniki znów się poprawiają. Jednak już na początku roku, kiedy wzrosło napięcie między Ukrainą a Rosją, było coraz więcej rezygnacji. A potem wybuchła wojna i w jednej chwili branża turystyczna się załamała. Wyjechałam z córką do Holandii. Jej życie, zdrowie i przyszłość mają dla mnie i mojego męża absolutny priorytet. I tak, ja także znalazłam tu pracę, również w turystyce.

Julia Kulyk ze swoją córką w Holandii.

Gdy wojna się skończy, a wojska odejdą, turystyka na Ukrainie z pewnością dość szybko się odrodzi. Turyści powrócą, gdy tylko będzie to całkowicie bezpieczne. Pojawią się nowe miejsca interesujące dla odwiedzających. Z pewnością wzrośnie zainteresowanie takimi miastami jak Bucza, Irpień, Borodzianka i Mariupol. Jedyny problem polega na tym, że to wszystko wymaga czasu. W najlepszym wypadku rok; w tej kwestii jestem optymistką.

„Mam nadzieję, że wojna wkrótce się skończy"

Anna Nikołajewa, przewodnik:

– Lwów był najchętniej odwiedzanym przez turystów miastem na Ukrainie. W 2021 roku przyjechało 1,5 mln gości. Przewodnicy przygotowywali się do nowego sezonu wiosenno-letniego w 2022 roku. Ja sama pracowałam nad stroną internetową i projektowałem nowe trasy po Lwowie. Ale wojna zrujnowała wszystkie moje plany. Dlatego wyjechałam z Ukrainy i mieszkam teraz w Warszawie.

Wirtualna podróż przez Ukrainę Anny Nikołajewy.

Gdy rozpoczęła się pandemia, promowałam na Airbnb internetową „Kulturalną podróż po Ukrainie" („Kulturelle Reise durch die Ukraine"). Teraz prowadzę tę wirtualną wycieczkę na zoomie. Po wybuchu wojny rozmawiałam o Ukrainie z takimi firmami, jak Google, Intel, LinkedIn, Pfizer, Airbnb, Pinterest, KPMG Canada, Amazon Studios, Salesforce i innymi na całym świecie. Ludzie są świadomi, że o naszym kraju wiedzą niewiele lub nic, a ja mogę im pomóc dowiedzieć się więcej. Mam nadzieję, że wojna wkrótce się skończy i będę mogła powrócić do Lwowa.

Wojna paraliżuje gospodarkę

Maria Juchnowiec, ekspertka turystyczna i współpracowniczkabiura podróży Sputnik Kyiv DMC:

–Turystyka międzynarodowa zawsze była bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju wydarzenia na świecie – czy to pandemię, czy kryzys polityczny w kraju docelowym. W styczniu 2022 roku, gdy media coraz częściej donosiły o możliwej inwazji Rosji, wiele rządów postanowiło wydać ostrzeżenia dla podróżujących do Ukrainy. Chociaż rozumieliśmy i respektowaliśmy te decyzje, zdawaliśmy sobie również sprawę, że będą one miały duży wpływ na sezon turystyczny w 2022 roku.

Maria Juchnowiec podczas zbiórki i rozdzielania darów dla potrzebujących w Kijowie i okolicy.

Gospodarka kraju, prawie wszystkie gałęzie przemysłu zostały sparaliżowane. Nie ma już turystyki – ani krajowej, ani zagranicznej – niebo jest zamknięte dla ruchu lotniczego, na Ukrainie trwa wojna.

Jest dla nas jasne, że turystyka będzie jedną z ostatnich branż, które odbudują się po zakończeniu wojny. Trzeba zrekonstruować infrastrukturę i zaoferować loty. A turyści muszą znów zaufać naszemu krajowi. Mamy wielką nadzieję, że będzie to możliwe w 2023 roku.

Teraz staramy się pomagać naszemu krajowi i angażujemy się jako wolontariusze. Dystrybuujemy żywność, pomagamy ludziom, którzy stracili domy, wspieramy uchodźców, ukraińskich żołnierzy i pomagamy w ewakuacji. To jest nowa codzienność prawie wszystkich Ukraińców, tak właśnie wygląda teraz moje życie.

Mamy nadzieję, że po tych trudnych czasach Ukraina powstanie jak feniks z popiołów. Tak, jesteśmy pewni, że po tej wojnie miliony ludzi już nigdy nie będą pytać: Ukraina? Gdzie jest ten kraj?

