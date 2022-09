Ukraińska kontrofensywa w Donbasie. „Nie ma tu miejsca dla okupantów"

– Od początku września wyzwoliliśmy 2000 kilometrów kwadratowych naszego terytorium – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo w sobotę wieczorem (10.9.2022). – W Ukrainie nie ma i nie będzie miejsca dla okupantów. Zełenski podziękował ukraińskim żołnierzom, którzy w błyskawicznej kontrofensywie wyzwalają kolejne miasta i wsie w obwodzie charkowskim, okupowanym dotąd przez Rosjan.

Po tym jak w sobotę Ukraińcy poinformowali o wyzwoleniu strategicznie ważnego Kupiańska w pobliżu Charkowa, rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło „przegrupowanie” swych sił z miast Izium i Bałaklija. Wieczorem w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że ukraińska armia wyzwoliła także m.in. Łyman oraz dotarła pod Lisiczańsk. Na filmach i nagraniach z wyzwolonych miast widać porzucony przez Rosjan w popłochu ciężki sprzęt.

Zaskoczeni Rosjanie uciekają

– Rosyjska armia podjęła słuszną decyzję, uciekając – powiedział Zełenski. I dodał, że jeśli któryś z rosyjskich okupantów obawia się powrotu do Rosji, to Ukraina gwarantuje każdemu, kto zostanie pojmany przez jej armię, iż będzie traktowany zgodnie z konwencjami genewskimi.

Z informacji brytyjskiego wywiadu wynika, że Rosjanie zostali zaskoczeni ukraińską kontrofensywa na północnym wschodzie kraju, gdzie zgromadzono nieliczne oddziały rosyjskie. O sukcesach ukraińskich sił na tym odcinku frontu poinformował też amerykański Institute for the Study of War (ISW). Według niego wojska ukraińskie zdobyły około 2500 kilometrów kwadratowych, a słabo zorganizowani Rosjanie zostali zaskoczeni szybkim natarciem.

(DPA, AFP/ widz)