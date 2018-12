UE zdecydowała: koniec ze słomkami oraz jednorazówkami z plastiku

Unijny zakaz używania plastikowych talerzy i słomek do napojów i temu podobnych plastikowych produktów jednorazowego użytku jest wreszcie gotowy. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE uzgodnili w Brukseli ostatnie szczegóły porozumienia w tej sprawie.

Zakaz używania plastikowych wyrobów jednorazowych ma przyczynić się do ograniczenia zaśmiecania środowiska, a zwłaszcza mórz i oceanów, plastikowymi odpadami. W maju tego roku Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu używania plastikowych sztućców, talerzy i słomek do napojów oraz innych wyrobów plastikowych jednorazowego użytku. Ilość artykułów spożywczych i kubeczków powinna zostać w ten sposób poważnie ograniczona.

Parlament Europejski i państwa unijne wprowadziły do propozycji KE nieznaczne zmiany. Mają one zostać jeszcze potwierdzone oficjalnie przez negocjatorów, ale to uchodzi już tylko za formalność.

Zakaz wejdzie w życie za dwa lata

Nowe przepisy ws. plastikowych produktów jednorazowego użytku wejdzie najprawdopodobniej w życie za dwa lata, a więc zacznie obowiązywać od początku 2021 roku. Zabronione będą jednak tylko te produkty, wobec których dysponujemy już lepszymi rozwiązaniami. Może to prowadzić do pewnych komplikacji. Na przykład plastikowe zakrętki do butelek z tworzyw sztucznych w pięć lat po wejściu nowych przepisów będą mogły znajdować się w obiegu tylko wtedy, gdy będą na trwałe połączone z butelką, żeby nie zaśmiecały osobno środowiska.

Za dwa lata takich naczyń już nie będzie



Nowa strategia walki z plastikowymi odpadami powinna przynieść zauważalne korzyści każdemu z nas w codziennym życiu. Największe znaczenia ma ona jednak dla branży tworzyw sztucznych, która w 2015 roku miała 340 mld euro obrotów i zatrudniała 1,5 mln pracowników. Komisja Europejska spodziewa się po nowych przepisach znacznych korzyści dla środowiska naturalnego. Mają one, na przykład, ograniczyć wydalanie do atmosfery dwutlenku węgla o 3,4 mln ton. Do roku 2030 szkody dla środowiska mają zostać zmniejszone o 22 mld euro, co konsumentom powinno zapewnić oszczędności w wysokości 6,5 mld euro.

Komisja Europejska uzasadniła wprowadzenie zakazu używania plastików jednorazowego użytku przede wszystkim chęcią ochrony oceanów, ponieważ plastikowe śmieci stanowią dziś ponad 80 procent wszystkich, znajdujących się w ich wodach, odpadów. Częścią nowej strategii UE w walce z plastikowymi śmieciami jest finansowy udział producentów wyrobów plastikowych w ich usuwaniu. Austriacka minister rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i turystyki Elisabeth Köstinger napisała na Twitterze, że nowe przepisy są „kamieniem milowym w naszych staraniach o ograniczenie ilości plastikowych śmieci“. Austria sprawuje obecnie prezydencję w UE.

Niedopałki też bardzo zanieczyszczają środowisko

Przemysł tytoniowy też ma płacić

Przemysł tytoniowy ma zostać w przyszłości obciążony kosztami usuwania niedopałków papierosów. „Kto wytwarza takie artykuły jednorazowego użytku, jakimi są papierosy, ten powinien ponosić w przyszłości większą odpowiedzialność za ich odpady w postaci niedopałków”, oświadczyła niemiecka minister ochrony środowiska Svenja Schulze w wywiadzie dla grupy medialnej Funke. Zdaniem pani minister przemysł tytoniowy powinien współuczestniczyć finansowo w kosztach sprzątania plaż i parków.

