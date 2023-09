UE zaczyna liczyć się z młodymi

EU Youth Test, czyli unijny test młodzieży lub, bardziej formalnie, „test wpływu polityki UE na młodzież” ma pomóc instytucjom UE w kształtowaniu przyjaznej młodym polityki, m.in. przez włączanie ich w działania polityczne i legislacyjne. To – jak podkreśla unijna organizacja Europejskie Forum Młodzieży (ang. EU Youth Forum) – jest potrzebne, bo chociaż młodzi ludzie są aktywni i zaangażowani politycznie oraz często stoją na czele globalnych ruchów i kampanii, to nadal są niedostatecznie reprezentowani w procesach politycznych. – Młodzi ludzie są najbardziej niedoreprezentowaną grupą choćby w Parlamencie Europejskim – mówi Frederic Piccavet, wiceprzewodniczący Forum. Jak informuje organizacja, chociaż jeden na pięciu Europejczyków jest w wieku 18-35 lat, to tylko sześć procent eurodeputowanych jest w tej samej grupie wiekowej. Dla porównania: politycy w wieku 51-65 lat stanowią w PE już 42 proc. politycznej reprezentacji. To prowadzi często do tego, że decyzje podejmowane na szczeblu unijnym nie odzwierciedlają rzeczywistości młodego pokolenia. – Młodzi powinni być w PE – nie ma wątpliwości niemiecki europoseł Damian Boeselager z Zielonych. – Dzisiaj to starsi ludzie tworzą prawo, ale to głównie młodzi muszą borykać się z jego konsekwencjami – mówi DW 35-letni polityk.

Poznać opinię młodych

Unijne statystyki wskazują, że co drugi młody Europejczyk chciałby większej roli organizacji młodzieżowych w polityce. Teraz jest na to realna szansa. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, czyli organ doradczy UE reprezentujący m.in. organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jako pierwsza unijna instytucja wdrożył do swoich prac tzw. unijny test młodych, czyli narzędzie pozwalające młodym ludziom na ocenę tego, na ile dane decyzje UE będą miały pośredni lub bezpośredni wpływ na ich pokolenie. – Mamy dobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z młodymi. Młodzieżowi delegaci brali udział w naszej delegacji na konferencji klimatycznej COP26, jeszcze przed wakacjami zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji młodzieżowych, w tym Europejskiego Forum Młodzieży i Generation Climate Europe, do udziału w debacie plenarnej Komitetu. Uznaliśmy więc: dlaczego nie pójść o krok dalej? – przyznaje w rozmowie z DW Oliver Roepke, przewodniczący EKES.

Jak stosowanie Testu będzie wyglądać w praktyce? – Jeszcze we wrześniu sekcje Komitetu wybiorą działki, które mają strategiczne znaczenie zwłaszcza dla młodych ludzi, chodzi o kwestie społeczne czy ekonomiczne. W październiku zaprosimy do prac nad tymi opiniami reprezentantów organizacji młodzieżowych. Osoby te będą bezpośrednio zaangażowane w proces konsultacji i będą uczestniczyć w pracach grup badawczych na takich samych zasadach, jak wszyscy pozostali członkowie grup. Przez cały proces będą mogli przedstawiać swoje poglądy i ekspertyzy dotyczące danych opinii – wyjaśnia Roepke. Jak dodaje, projekt prowadzony jest w tej chwili pilotażowo, jeśli mechanizm się spawdzi, zostanie wprowadzony na stałe. – Idziemy nawet dalej. Poza Testem planujemy także stworzyć Grupę Młodzieżową EKES-u, która pomoże nam w koordynowaniu inicjatyw związanych z młodzieżą i pomoże opracować kolejne działania umożliwiające większe zaangażowanie organizacji młodzieżowych w pracach Komitetu. Grupa będzie też dążyła do zacieśnienia współpracy między młodymi a instytucjami UE – dodaje szef Komitetu. Roepke zapowiada, że instytucja za sześć miesięcy oceni postępy i wstępne wyniki projektu pilotażowego.

Ambicje młodych sięgają dalej

Organizacje młodzieżowe nie ukrywają, że liczą też na konkretne działania Komisji Europejskiej – Mamy nadzieję, że pionierski projekt pilotażowy EKES zainspiruje Komisję Europejską do przyjęcia unijnego testu młodzieży i wprowadzenia go do unijnego programu lepszego stanowienia prawa – mówi DW Maria Rodriguez, przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży. Zdaniem organizacji byłoby to możliwe przez wprowadzenie poprawki do punktu 31 programu, który dotyczy polityki UE w zakresie edukacji, młodzieży, sportu i kultury. - Poprawka ta zapewniłaby, że każdy nowy akt prawny przyjmowany przez instytucje UE byłby systematycznie postrzegany przez pryzmat młodzieży, umieszczając młodych ludzi w centrum procesu kształtowania polityki – mówi Rodriguez.

Dzisiaj unijne statystyki pokazują, że większość, bo aż 70 proc. młodych uważa, że ma nieznaczący lub żaden wpływ na istotne decyzje, jakie zapadają w UE. Co czwarty sądzi, że w ogóle nie ma wpływu na to, jakie tematy pojawiają się w debatach publicznych lub politycznych. Dwie trzecie deklaruje jednak, że gdyby politycy byli bardziej świadomi problemów młodzieży, to umożliwiłoby to większy wpływ młodych na decyzje polityczne i legislacyjne.

