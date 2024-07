UE wydała zakaz. Gastronomowie go ignorują

Jak ogłosiła we wtorek w Berlinie niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe (DUH), 14 z 20 wybranych losowo stołecznych barów z przekąskami oferowało zakazane jednorazowe pudełka na hamburgery, plastikowe sztućce, plastikowe słomki i papierowe talerze powlekane tworzywem sztucznym. Według DUH unijny zakaz jest zatem "w dużej mierze nieskuteczny".

Po wprowadzeniu zakazu w 2021 r. restauratorzy mieli prawo wykorzystać do końca resztki plastikowych zapasów. Jednak według DUH po trzech latach powinny one już "dawno zostać zużyte" . W związku z tym stowarzyszenie wezwało organy regulacyjne do "ostatecznego monitorowania zakazu i konsekwentnego karania naruszeń".

DUH przestrzega przed innymi jednorazówkami

DUH ostrzegło również przed rosnącym wykorzystaniem jednorazowej zastawy stołowej wykonanej z papieru, tektury, drewna lub aluminium i opowiedziało się za opłatą w wysokości co najmniej 20 centów za jednorazowe elementy zastawy stołowej. Chociaż wspomniane produkty nie są zakazane, to według DUH mają one podobnie zły wpływ na środowisko jak plastik.

Zakaz stosowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wszedł w życie w Niemczech 3 lipca 2021 r. i obejmuje sztućce, talerze, słomki do picia, patyczki higieniczne i patyczki do balonów, a także kubki do napojów wraz z pokrywkami. Dotyczy to również pojemników na żywność na wynos i kubków styropianowych. Celem ustawy jest zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

(AFP/du)