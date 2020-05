UE: spada liczba wniosków o azyl

Liczba podań o azyl w Unii Europejskiej znacząco zmalała w pierwszych czterech miesiącach tego roku. W Unii Europejskiej (łącznie ze Szwajcarią i Norwegią) spadek ten wyniósł 25 proc. – podaje dziennik "Die Welt" powołując się na nieopublikowane jak dotąd dane unijnego Urzędu Wsparcia w Dziedzinie Azylu (EASO).

Według danych EASO, od początku stycznia do końca kwietnia podania o azyl złożyło 164 718 osób. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba ta wyniosła 221 207. Najwięcej podań (37 471) złożono w Hiszpanii. Prym w składaniu wniosków w tym kraju wiedli migranci z Kolumbii, Wenezueli i Hondurasu.

Na drugim miejscu w Europie znalazły się Niemcy (33 714 podań). 23 procent z nich złożyli obywatele Syrii, 9,3 proc. Iraku, a 7,7 proc. Afganistanu. Zaraz za Niemcami w statystyce znalazła się Francja (28 710), Grecja (21 153) i Włochy (jedynie 8025 podań). Najmniej wniosków w azyl złożono w Estonii – 19.

Odwrócenie trendu?

Zdaniem ekspertów EASO w średnioterminowej perspektywie do Europy będzie chciało się przedostać o wiele więcej migrantów. W związku z restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa w marcu złożono o połowę mniej wniosków o azyl niż w lutym. Ale wybuch epidemii na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce może doprowadzić tam do problemów z zaopatrzeniem w żywność, zdestabilizować sytuację pod względem bezpieczeństwa i w konsekwencji wzmocnić ugrupowania terrorystyczne takie jak Państwo Islamskie. To wszystko może doprowadzić do kolejnej fali migracyjnej – twierdzą eksperci.

(Reuter, AFP/du)