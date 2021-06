UE: ponad milion osób z certyfikatem covidowym

Już ponad milion mieszkańców Unii Europejskiej posiada unijny cyfrowy certyfikat covidowy. Poinformował o tym unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders podczas debaty plenarnej w Parlamencie Europejskim we wtorek (8.06.2021). Certyfikat „ułatwi obywatelom UE realizację ich prawa do swobodnego poruszania się” i jest „praktycznym instrumentem”, aby umożliwić bezpieczne podróżowanie latem.

Platforma od lipca

Elektroniczna platforma do weryfikacji certyfikatów covidowych ma zostać uruchomiona 1 lipca. Oprócz informacji o szczepieniach będzie zawierać również informacje o testach lub przebytych infekcjach COVID-19. Państwa członkowskie mogą już wydawać certyfikaty.

Robi to już dziewięć państw członkowskich UE: Polska, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania i Litwa.

W Niemczech od końca maja w niektórych punktach szczepień prowadzone są testy z cyfrowym certyfikatem UE. W ten sposób sprawdza się, czy obywatele po szczepieniu mogą na pomocą aplikacji zeskanować dowód zaszczepienia się. Dowód taki może być potem kontrolowany podczas podróży.

Certyfikat z kodem QR

Prawie dwa tygodnie temu negocjatorzy z krajów członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego porozumieli się ostatecznie co do certyfikatu z kodem QR. Teraz musi on zostać jeszcze formalnie zatwierdzony. Głosowanie w Parlamencie Europejskim odbędzie się we wtorek (8.06.2021), ale jego wynik zostanie ogłoszony dopiero w środę. Państwa członkowskie chcą ostatecznie zatwierdzić porozumienie pod koniec tygodnia.

Obecnie każde z państw członkowskich opracowuje na szczeblu krajowym rozwiązania dotyczące certyfikatu, które następnie zostaną połączone za pośrednictwem platformy UE. Posiadacze certyfikatu będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny i testu na obecność koronawirusa, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w danym kraju.

Kraje UE mogłyby również uznawać na poziomie krajowym szczepionki, które nie zostały jeszcze zatwierdzone w UE.

