UE: Ponad 78 tys. produktów na rynku z certyfikatem ekologicznym

Producenci starający się o unijny certyfikat muszą udowodnić, że ich produkty nie mają szkodliwego wpływu na środowisko i są bezpieczne w użytkowaniu. EU Ecolabel to dobrowolna inicjatywa, która istnieje od 29 lat i ma na celu zachęcenie przedsiębiorców w UE do oferowania wyrobów lub usług przyjaznych dla środowiska, bez uszczerbku na ich jakości. Początkowo certyfikat przyznawano głównie takich produktom, jak artykuły kosmetyczne, środki czystości, telewizory, spłuczki czy baterie łazienkowe, z biegiem lat jednak Komisja Europejska rozszerzyła ekologiczne oznakowanie także na inne kategorie, w tym obuwie, meble, sprzęt komputerowy a także „usługi zakwaterowania turystycznego”. Dzisiaj lista EU Ecolabel składa się z 24 kategorii produktów. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że do marca 2021 r. w UE przyznano łącznie 1892 licencje EU Ecolabel dla 78 071 produktów.

Środki wolne od plastiku

Tylko od września ubiegłego roku liczba przyznanych licencji ekologicznych wzrosła o 135, co oznacza 2275 nowych produktów na rynku oznaczonych logo EU Ecolabel.

– To świetnie, że EU Ecolabel zdobywa coraz większą popularność w UE. Z jednej strony konsumenci coraz chętniej kupują ekologiczne produkty, z drugiej – wciąż gubią się w gąszczu „zielonych etykiet”. Na ich tle unijna etykieta wyróżnia się jako godna zaufania i solidna, umożliwiająca konsumentom wybór produktów i usług rzeczywiście spełniających standardy ekologiczne. Zależy nam, żeby jak najwięcej firm występowało o certyfikat i żeby KE rozszerzyła kategorie o kolejne grupy produktów - powiedziała DW Blanca Morales z unijnej organizacji konsumentów BEUC.

Według statystyk najwięcej certyfikatów przyznano w ostatnim czasie produktom „papierowym”, jak chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe i papier toaletowy; na drugim miejscu znalazły się materiały budowlane, jak farby i lakiery. Z kolei wśród kategorii, które odnotowały największy przyrost produktów ekologicznych znalazły się kolejno: środki higieniczne (podwójny wzrost), w tym tampony, chusteczki nawilżające, wkładki higieniczne; detergenty, w tym środki do zmywarek, płyny do mycia naczyń, okien czy blatów; proszki i płyny do prania. Unijny certyfikat przyznawany jest detergentom całkowicie wolnym od mikroplastików. Te często wykorzystywane są przy produkcji kosmetyków lub środków czystości np. w postaci granulek. Można je znaleźć choćby w pastach do zębów czy żelach pod prysznic. Wzmacniają one czyszczące działanie produktów, ale są szkodliwe dla środowiska, bo - jak wykazali naukowcy - trafiają razem z wodą i ściekami do mórz i oceanów.

Ekologiczny hotel

Co ciekawe, od marca ubiegłego roku 55 nowych licencji ekologicznych przyznano „usługom zakwaterowania turystycznego”, mimo że sektor turystyki jest jedną z gałęzi gospodarki, która odnotowała największe straty w wyniku pandemii. Tymczasem ta stosunkowo nowa kategoria produktów może się dzisiaj pochwalić największą liczbą 418 licencji. Komisja Europejska dopiero w 2017 r. zdecydowała się po raz pierwszy opublikować kryteria EU Ecolabel dla usług turystycznych. W praktyce oznaczało to, że o certyfikat mogły się zacząć starać się hotele, pensjonaty oraz kempingi, w tym pola namiotowe. Żeby spełnić wymagane standardy, ośrodki musiały wyposażyć swoje obiekty m.in. w energooszczędne sprzęty, jak klimatyzatory, bojlery czy czujniki automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia, wodooszczędną armaturę sanitarną, a także zrezygnować z jednorazowych przyborów toaletowych, jak czepki pod prysznic, szczoteczki do zębów czy szampony, żeby ograniczyć generowanie odpadów. Właściciele ekologicznych obiektów powinni starać się także zminimalizować liczbę prań, czyli wymieniać pościel i ręczniki rzadziej niż codziennie; częściej - tylko na wyraźne życzenie gości. Dodatkowo przy przyznawaniu etykiety pod uwagę brana jest też jakość dodatkowych usług świadczonych w obiekcie, jak usługi gastronomiczne, dostęp do obiektów sportowych lub terenów zielonych.

Najwięcej produktów w Hiszpanii, licencji w Niemczech

Jak dotąd najwięcej, bo aż 324, ekologiczne licencje przyznano w Niemczech, gdzie dzisiaj w sklepach można znaleźć łącznie 7443 produkty opatrzone etykietą EU Ecolabel. 321 licencji ma Francja, 274 Włochy, 259 Hiszpania. Polska znajduje się na tej liście na ósmym miejscu z 54 licencjami i 3075 certyfikowanymi produktami. Dla porównania Węgry i Chorwacja mają ich jedynie 16. Jeśli chodzi o same eko-produkty - bo licencje przyznawane są całym kategoriom, które mogą zawierać większą liczbę artykułów – najwięcej, bo ponad 16 tys., można znaleźć na hiszpańskim rynku, wspomniane już Niemcy są na miejscu czwartym, Polska na dziewiątym. Od stycznia tego roku, w związku z brexitem, wygasły natomiast wszystkie unijne licencje EU Ecolabel przyznane przedsiębiorcom brytyjskim.

