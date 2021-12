UE: Osoby ubiegające się o azyl chcą głównie do Niemiec

Większość osób ubiegających się o azyl pochodzi z Syrii. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku łącznie 355 955 osób złożyło wniosek o azyl w Unii Europejskiej. Częściej niż w jakimkolwiek innym kraju UE proces ten miał miejsce w Niemczech. Ze 100 240 wnioskami o azyl od stycznia do września 2021 roku Niemcy znajdują się na czele listy krajów UE, w których ludzie szukali ochrony przed prześladowaniami. Na drugim miejscu jest Francja z 73 255 wstępnymi wnioskami o azyl.

Dane te wynikają ze sprawozdania unijnego urzędu statystycznego Eurostat. Jak donoszą gazety grupy Funke, liczba wniosków o azyl w Niemczech wzrosła o 15 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Również udział procentowy składanych w Niemczech wniosków wzrósł. W 2020 roku wynosił 24,3 procent w UE, a w obecnym roku w tym samym okresie 28,4 procent.

Skąd pochodzą osoby ubiegające się o azyl?

Najwięcej osób ubiegających się o azyl pochodzi z Syrii (66 145), następnie z Afganistanu (53 625). W dalszej kolejności plasuje się Irak – z tego kraju w okresie od stycznia do września 2021 roku o azyl ubiegało się 15 775 osób.

Ciekawe są również dane dotyczące przypadków, w których wniosek o azyl został rozpatrzony pozytywnie. W okresie od lipca do września 2021 roku w UE wydano łącznie 115 025 decyzji, z czego większość w Niemczech i Francji. Podczas gdy w Niemczech 16 300 z 29 970 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, we Francji było to tylko 9425 z 33 325 spraw.

W ubiegłym roku liczba osób ubiegających się o azyl w całej Europie znacznie spadła, głównie z powodu pandemii koronawirusa. Przed pandemią w 2019 roku o azyl w UE wystąpiło 612 tys. osób.

(RTR, EPD, EUROSTAT/gwo)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>