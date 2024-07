UE. Orban i Wilders łączą siły w europarlamencie

Niecały tydzień temu premier Węgier Viktor Orban ogłosił zamiar utworzenia grupy prawicowych partii w Parlamencie Europejskim. Początkowo dołączyli do niego tylko Herbert Kickl z Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ) oraz Andrej Babisz z ANO w Czechach. Inicjatywa Orbana zyskała większe poparcie, zwiększając swe szanse na uzyskanie statusu frakcji w PE.

Przystąpienie do sojuszu ogłosił bowiem holenderski prawicowy populista Geert Wilders, lider Partii Wolności (PVV). – Chcemy połączyć siły i z dumą dołączymy do Patriotów dla Europy – oświadczył Wilders.

Manifest polityczny

Orban, szef Fideszu na Węgrzech, oraz lider FPÖ Kickl ogłosili utworzenie nowej grupy parlamentarnej w ubiegłą niedzielę (30.06.2024). Impulsem dla ich inicjatywy jest sukces wielu skrajnie prawicowych partii w wyborach europejskich na początku czerwca. Czeska populistyczna i eurosceptyczna partia opozycyjna ANO, kierowana przez byłego szefa czeskiego rządu Andreja Babisza, jako pierwsza przyłączyła się do planowanej grupy o nazwie Patrioci dla Europy.

Według Orbana tak zwany Manifest Patriotyczny, który podpisali liderzy, obiecuje „pokój, bezpieczeństwo i rozwój” zamiast „wojny, migracji i stagnacji”, za które odpowiedzialnością polityk obarcza „brukselską elitę”. Nowy sojusz sprzeciwia się również działaniom na rzecz ochrony klimatu, przewidzianym w Zielonym Ładzie Unii Europejskiej.

Parlament Europejski w Strasburgu Zdjęcie: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Z kolei partia Wildersa wygrała wybory parlamentarne w Holandii w listopadzie ub. roku i jest obecnie najsilniejszym partnerem w prawicowej koalicji rządzącej złożonej z czterech partii. W wyborach europejskich PVV zdobyła sześć mandatów.

Hiszpański Vox wejdzie do nowej frakcji

Również hiszpańska partia Vox ogłosiła, że dołączy do nowej prawicowej grupy Patrioci dla Europy. W nowej kadencji PE partia ta chce „przeciwstawić się konsensusowi konserwatystów i socjalistów, który spowodował tak wiele szkód w Europie w ostatnich latach”, ogłosił Vox. Do tej pory ta hiszpańska partia należała do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR), w której są PiS i Bracia Włosi włoskiej premier Giorgii Meloni.

Akcesem do Patriotów dla Europy zainteresowane jest też portugalskie ugrupowanie Chega.

Jak dotąd, do nowej grupy chce wejść sześć ugrupowań, a dla utworzenia frakcji w PE wymagane jest członkostwo europosłów z co najmniej siedmiu krajów. Spekuluje się również, że do tego sojuszu przyłączą się między innymi o włoska Lega i francuskie Rassemblement National (RN) prawicowej populistki Marine Le Pen, która obecnie należy do grupy Tożsamosć i Demokracja (ID)

Dzięki statusowi grupy parlamentarnej parlamentarzyści otrzymują znacznie więcej środków finansowych na swoją pracę polityczną, mogą zajmować ważne stanowiska w parlamencie i mają więcej czasu na wystąpienia na posiedzeniu plenarnym.

(DPA,AFP/widz)