UE: Minimalna szansa na Brexit z umową

„Szanse na brexit z umową są minimalne. Nie jestem optymistyczny w kwestii, czy można jeszcze zapobiec scenariuszowi brexitu bez umowy” – napisał Barnier na łamach brytyjskiego „Sunday Telegraf”. Jednocześnie podkreśla on, że konieczny jest tzw. backstop dla zapewnienia integralności unijnego rynku i utrzymania otwartej granicy między Irlandią i Irlandią Północną. Barnier podkreśla, że backstop umożliwi „maksymalną elastyczność na granicy”.

Backstop jest najbardziej kontrowersyjnym tematem brexitu. Umowa wynegocjowana przez Unię Europejską z poprzednią premier Wielkiej Brytanii Theresą May przewiduje, że należy uniknąć przywrócenia kontroli granicznych na do tej pory właściwie niestrzeżonej granicy między Irlandią i Irlandią Północną. Unia Europejska chciałaby zapobiec odrodzeniu się walk między katolikami i protestantami na wyspie, czego jednak możnaby się obawiać w przypadku twardego brexitu.

Johnson nie chce backstopu

Nowy brytyjski premier Borys Johnson odrzuca jednak backstop, argumentując, że Wielka Brytania mogłaby przez niego ograniczona w jej staraniach o nowe umowy handlowe z krajami trzecimi. Johnson oświadczył, że jest zdecydowany przeprowadzić brexit 31 października, ewentualnie także bez jakiejkolwiek umowy z Unią Europejską.

Pomimo czy może właśnie ze względu na to, że sytuacja jest tak paląca, Boris Johnson zaordynował parlamentowi w Londynie prawie 5-tygodniową przymusową przerwę w obradach. Dopiero 14 października, 2,5 tygodnia przed planowaną datą brexitu Johnson chce przedstawić parlamentowi swój program rządowy. Przeciwnicy Johnsona krytykują, że taka przymusowa przerwa ma udaremnić jakiekolwiek działania opozycji w parlamencie opozycji przeciwko jego polityce. Pewne jest jednak, że posłowie będą mieli znacznie mniej czasu, by jeszcze w ostatniej chwili udaremnić bezumowny brexit.

Przeciwko postępowaniu Johnsona w sobotę (31.08.2019) w całej Wielkiej Brytanii wyszły na ulice dziesiątki tysięcy ludzi. Protesty te lider opozycji Jeremy Corbyn wezwał posłów wszystkich partii do oporu przeciwko działaniom rządu. Podkreślał on, że wszyscy muszą zewrzeć szeregi, by zapobiec wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez jakiejkolwiek umowy.



dpa/ma