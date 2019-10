Uciążliwa zmiana czasu. Szczególnie dla kobiet

Równo dwie trzecie ankietowanych kobiet po zmianie czasu z letniego na zimowy ma problemy z zasypianiem, ciągłością snu oraz porannym wstawaniem - wynika z ankiety przeprowadzonej przez niemiecki instytut badnia opinii publicznej Forsa. Tylko 42 proc. mężczyzn zmaga się z podobnymi problemami.

Co czwarta ankietowana Niemka przyznała, że z powodu zmiany czasu jest w ciągu dnia rozdrażniona i zmęczona. Do podobnych symptomów przyznał się tylko co szósty mężczyzna.

Zmiana czasu jest też przedmiotem troski wielu matek. Ich zdaniem dzieci mają duże problemy z zaśnięciem wieczorem. 33 proc. matek stwierdza również u swoich pociech w ciągu dnia objawy rozdrażnienia i zmęczenia. Około 16 proc. uważa, że dzieci mają też ogólne problemy ze spaniem.

Nadzieja na zniesienie zmiany czasu

Jak wynika z sondażu, większość kobiet (80 proc.) spodziewa się dużych efektów zdrowotnych po tym, jak państwa europejskie prawdopodobnie w 2021 r. zrezygnują definitywnie ze zmiany czasu.

W opinii kasy chorych KKH (Kaufmaennische Krankenkasse) , która zleciła przeprowadzenie sondażu, zmiana czasu z letniego na zimowy jest jednak lepiej tolerowana niż w sytuacji odwrotnej. Łatwiej jest bowiem iść później do łóżka i później wstać.

Za każdym razem przestawienie czasu wywołuje niewielkie rozregulowanie wewnętrznego rytmu biologicznego. Pomimo dodatkowej godziny przejście z czasu letniego na zimowy może wywołać zmęczenie, problemy ze snem czy bóle głowy.

W nocy z soboty 26. na niedzielę 27. października zegary zostaną przesunięte o jedną godzinę do tyłu. Do końca marca przyszłego roku obowiązywać będzie czas zimowy.

(dpa/epd/jar)