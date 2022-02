Uchodźcy z Ukrainy. Niemcy w pogotowiu

Niemcy już od pewnego czasu przygotowują się na możliwy napływ uchodźców z Ukrainy. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser, kilka dni temu zapowiedziała wsparcie dla sąsiadujących krajów w przypadku przyjazdu dużej liczby uchodźców z Ukrainy. Mowa jest przede wszystkim o pomocy humanitarnej.

Przewiduje się, że w perspektywie średnioterminowej uchodźcy z Ukrainy przyjadą nie tylko do Polski, która graniczy z Ukrainą, ale także do innych krajów UE. Komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson wymieniła graniczącą z Ukrainą Polskę jako prawdopodobnie najważniejszy cel uchodźców, ale także Włochy, Niemcy i Francję.

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych zapewniło, że Niemcy są przygotowane na możliwe scenariusze. Rząd federalny jest w kontakcie z władzami niemieckich krajów związkowych.

Berlin musi być gotowy

Po ataku Rosji na Ukrainę burmistrzyni Berlina Franziska Giffey oświadczyła, że miasto musi się przygotować na przybycie uchodźców. – Atak na Ukrainę to straszny rozwój wypadków, który będzie miał dalekosiężny i poważny wpływ na Ukrainę i na pokój w Europie – powiedziała Giffey w czwartek niemieckiej agencji prasowej DPA.

– Również w Berlinie musimy przygotować się na konsekwencje. Ludzie będą uciekać przed konfliktami zbrojnymi i przyjadą też do Berlina – powiedziała socjaldemokratka.

Przygotować ośrodki w Niemczech

W przededniu rosyjskiej agresji Związek Miast i Gmin wezwał do podjęcia działań w związku z ewentualnym przyjazdem uchodźców z Ukrainy. „Oczekujemy ścisłej współpracy między rządem federalnym, krajami związkowymi i gminami, aby mieć wystarczająco dużo czasu na kompleksowe przygotowania” – powiedział w środę, 23 lutego, szef Związku Gerd Landsberg dziennikowi „Handelsblatt”.

Landsberg dodał, że niezbędne przygotowania obejmują „rewitalizację” ośrodków recepcyjnych dla imigrantów oraz zapewnienie niezbędnych środków finansowych.

(DPA, AFP/dom)

