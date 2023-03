Używana odzież z Niemiec trafia do Polski

W ubiegłym roku Niemcy wyeksportowały około 462,5 tys. ton starej odzieży i używanych tekstyliów – podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. To ok. 5,5 km na mieszkańca i o 11 proc. mniej niż w 2021 roku. Największymi odbiorcami były Polska i Holandia: trafiła do nich jedna trzecia niemieckiego eksportu starej odzieży. Inne ważne kraje to Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Turcja.

Urząd opublikował dane dotyczące światowego obrotu tekstyliami za 2021 r. Według nich Niemcy były drugim najważniejszym eksporterem używanej odzieży i tekstyliów po USA. Za Niemcami były Chiny.

Import starej odzieży do Niemiec w 2022 roku wyniósł 63 tys. ton i był znacznie mniejszy niż eksport. Większość – 41 proc. – pochodziła z Wielkiej Brytanii. Austria, Szwajcaria i Francja również eksportowały używane tekstylia do Niemiec.

Niemcy wyrzucają mnóstwo ubrań

Gospodarstwa domowe w Niemczech wyrzucają dużo ubrań: część jest zbierana dzięki pojemnikom na starą odzież i punkty zbierania odpadów. W 2021 r. było to około 176 200 ton - 5,8 proc. mniej niż w rekordowym 2020 r., gdy zebrano 187 tys. ton ubrań i tekstyliów. W ciągu ostatniej dekady urząd odnotował wzrost tych odpadów o ponad 70 procent.

Choć dużo eksportowanych z Niemiec ubrań trafia do ponownego użycia, np. przez second handy, część jest bezużyteczna. Jak zauważa „Tagesschau”, część – sprasowana w belach – trafia do krajów afrykańskich, a tam bezpośrednio do śmieci. W Ghanie dużym problemem są odpady tekstylne na plażach lub w zbiornikach wodnych.

