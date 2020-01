Tysiące Polaków gra w Wielkiej Brytanii z WOŚP

Prawie 30 sztabów na terenie Wielkiej Brytanii zbiera w niedzielę pieniądze w ramach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Największe wydarzenie zaplanowane jest w Londynie, gdzie zagra m.in. polsko-ukraiński zespół Enej.

Ponad 180 wolontariuszy w Londynie

W Londynie zarejestrowano aż 180 wolontariuszy, którzy będą próbowali przebić ubiegłoroczny rekord 105 tys. funtów (około 522 tys. złotych).

W ostatnich dniach charakterystyczne puszki z serduszkami można było już znaleźć m.in. w niektórych polskich sklepach i kawiarniach na terenie miasta.



„To jest forma patriotyzmu - powrót do czegoś rodzinnego, co każdy zna. (...) To nie jest po prostu zbiórka, ale działanie grupy ludzi, którzy chcą zrobić coś fajnego i przy okazji pomóc dzieciom” - tłumaczył koordynator londyńskiego finału, Patryk Skiba.



W trakcie otwartego dla wszystkich wydarzenia w londyńskiej Scali - gdzie w przeszłości występowały światowe gwiazdy muzyki, takie jak Maroon 5, Bastille czy Kaiser Chiefs - wystąpią m.in. Gabinet Looster, Laba i Enej.

W sobotę dla najmłodszych

Wcześniej, w sobotę, odbyło się także mniejsze wydarzenie dla dzieci, w którym oprócz gier i zabaw dla najmłodszych brali udział m.in. przedstawiciele polskiej jednostki brytyjskiej policji metropolitalnej oraz wspierani przez burmistrza Londynu Sadiqa Khana prawnicy z grupy Here for Good, udzielający bezpłatnego wsparcia w procesie zagwarantowania swoich praw w obliczu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Ulicami Londynu przejechała także tradycyjna parada motocyklistów odwiedzających różne wydarzenia wspierające WOŚP, a sztab w Watford zorganizował także bieg „Policz się z cukrzycą”.

Sztaby WOŚP w całym kraju



Wolontariusze zbierają w całym kraju, od szkockiego Aberdeen i Edynburga na północy przez Liverpool, Milton Keynes i Londyn aż do Bournemouth i Bognor Regis na południu kraju. Sztab WOŚP został utworzony także w Belfaście w Irlandii Północnej.

W Bournemouth organizatorzy zadbali szczególnie o najmłodszych, oferując m.in. zabawy dla dzieci, warsztaty teatralne, pokaz pantomimy, a także przedstawienie przygotowane przez dzieci z lokalnej szkoły sobotniej.

W Edynburgu oprócz specjalnych koncertów i zajęć dla całej rodziny, śmiałkowie mogli nawet wziąć udział... w kąpieli morsów w Morzu Północnym na plaży Portobello.

Pierwsze szacunki dotyczące kwoty zebranych w Wielkiej Brytanii powinny być dostępne w poniedziałek, 13 stycznia.

Łącznie poza granicami Polski zorganizowano ponad 100 sztabów, w tym w krajach tak odległych, jak Stany Zjednoczone, Meksyk, Singapur, Indonezja i Tanzania.