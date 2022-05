Tymoszenko: Chęć wstąpienia Ukrainy do UE powodem agresji Rosji

„Jesteśmy jedynym krajem, który dziś płaci życiem swoich obywateli i ich krwią za chęć powrotu do naszej europejskiej ojczyzny” – powiedziała Tymoszenko w rozmowie z „Augsburger Allgemeine”. „Nie chodzi o nowy cel Ukraińców. Od dawna ich pragnieniem jest ponowne stanie się częścią Europy. To jest powód, dla którego Putin rozpoczął wojnę”.

Tymoszenko dwukrotnie stanęła na czele rządu Ukrainy. Międzynarodową popularność zyskała w 2004 roku – wówczas jeszcze miała włosy splecione w charakterystyczny warkocz – jako twarz prozachodniej Pomarańczowej Rewolucji. Tymoszenko była również dwukrotnie w więzieniu. W 2019 roku kandydowała po raz trzeci w wyborach prezydenckich w Ukrainie, ale przegrała w pierwszej turze.

Tymoszenko: Nie chcemy, by dla Ukrainy stworzono specjalne europejskie getto

W rozmowę z „Augsburger Allgemeine” Tymoszenko przyznała, że jest świadoma problemów, z jakimi boryka się jej kraj. „Akceptuję, że musimy zwalczać korupcję, ale protestuję, gdy jest ona wykorzystywana jako pretekst do tego, by nie dać zielonego światła statusowi kandydata (do wstąpienia do UE- red.)” - powiedziała 61-latka.

Jednocześnie odrzuciła pomysł utworzenia nowej wspólnoty politycznej, w której znalazłoby się miejsce dla Ukrainy.

„Nie chcemy, by dla Ukrainy stworzono specjalne europejskie getto” – stwierdziła. Zaznaczyła także, że nadszedł moment, by „przeciwstawić się Kremlowi i jego szantażowi”. Tłumaczyła, że jest to wybór między wartościami oraz ceną, jaką jest się skłonnym zapłacić. „Nadszedł czas, aby udowodnić, że to wszystko, co mówi się o wartościach, jest prawdą” – podsumowała Tymoszenko.

(DPA/gwo)