Holandia

W Amsterdamie ludzie uciekają przed upałem nad morze - lub do rzeki Amstel. Ale także w Holandii susza sprawia, że poziom wody w rzekach się obniża, a słona woda morska przenika do cieków wodnych. Jeszcze większym zmartwieniem są wały przeciwpowodziowe, które chronią 60 procent powierzchni kraju przed zalaniem. Są one teraz zdecydowanie za suche i stają się niestabilne.