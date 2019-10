Turyngia: Wybory do landtagu

Z ostatnich sondaży przedwyborczych wynika, że rządząca do tej pory w Turyngii koalicja złożona z partii Lewica, SPD i Zielonych, pod wodzą premiera Bodo Ramelowa z Lewicy, może utracić większość. Co prawda sondaże nadal wskazują na Lewicę jako najsilniejsze ugrupowanie, ale jej koalicjanci - SPD i Zieloni - mogą uzyskać poniżej 10 procent głosów każdy.

Die CDU, która w poprzednich wyborach w roku 2014 uzyskała najlepszy wynik, ale nie potrafiła utworzyć koalicji rządowej, musi liczyć się z dotkliwymi stratami. Prognozy przewidują dużą liczbę głosów oddanych na Alternatywę dla Niemiec (AfD), która może podwoić rezulat uzyskany w 2014 roku i zrównać się z CDU. Nie wiadomo na razie, czy do landtagu w Turyngii wejdzie liberalna FDP.

Nikt nie chce wejść w koalicję z AfD

W tej sytuacji utworzenie nowego rządu w Turyngii może okazać się trudnym zadaniem. Nie zważając na katastrofalne prognozy przedwyborcze dla CDU, jej czołowy kandydat Mike Mohring chce zastąpić Bodo Ramelowa na stanowisku premiera tego kraju związkowego. Możliwe to byłoby jednak tylko w wypadku zawiązania przez CDU koalicji z SPD, Zielonymi i FDP, która nie może być pewna, czy wejdzie do parlamentu w Erfurcie.

Równie trudne może okazać się powołanie innej koalicji rządowej. Partia FDP stale podkreśla, że nie chce być czwartym partnerem w koalicji z Lewicą, SPD i Zielonymi. Poza tym żadne ugrupowanie nie chce wejść w koalicję z AfD i jej czołowym kandydatem w osobie kontrowersyjnego Bjoerna Hoecke.

Bodo Ramelow z partii Lewica w lokalu wyborczym

63-letni Ramelow z Lewicy opowiada się konsekwentnie za podtrzymaniem dotychczasowej koalicji z SPD i Zielonymi. Także socjaldemokraci i Zieloni chcą jej przedłużenia. Tymczasem, Mike Mohring z CDU nie przestaje jej atakować za błędną, jego zdaniem, politykę oświatową, energetyczną i politykę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Co mówią sondaże przedwyborcze

W tej chwili, jak wynika z najnowszych sondaży, partia Lewica może liczyć na 28 procent głosów, CDU na 24 do 26 procent, a AfD na na 21 do 24 procent. W trudnej sytuacji jest SPD, której daje się szansą na około 9 procent głosów. Zieloni mogą zdobyć w Turyngii od 7 do 8 procent głosów, a FDP tylko około 5 procent, co może sprawić, że pokona próg wyborczy, ale nie może być tego pewna.

Na tym tle przedłużenie dotychczasowej koalicji rządowej może okazać się niepewne, przede wszystkim ze względu na słaby wynik SPD. Wiele zależy od tego, czy do landtagu w Erfurcie wejdzie liberalna FDP, ale nawet jeśli tak się stanie, nie ma ona chęci do wejścia do nowego rządu jako czwarta, nasłabsza, siła polityczna. Inne koalicje mają czysto teoretyczny charakter, trudno bowiem jest wyobrazić sobie koalicję CDU z AfD, nie mówiąc o jej sojuszu z partią Lewica. Zresztą CDU już wcześniej wykluczyła takie rozwiązanie.

W landtagu w Turyngii jest do obsadzenia 88 miejsc. W dzisieszych wyborach uczestniczy 18 partii. Prawo głosowania przysługuje 1,7 mln wyborców, z których 75 tysięcy będzie głosowało po raz pierwszy.

jak (afp, dpa, rtr)