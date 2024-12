Turyngia ma „jeżynowy” rząd. Sojusz przeciwko AfD

Turyngia – jeden z niemieckich krajów związkowych w byłej NRD – ma w końcu swój rząd. Przeciwko skrajnie prawicowej AfD, która w tym kraju związkowym wygrała we wrześniu br. wybory do landtagu, sprzymierzyły się cztery partie. Nie wszystkie jednak należą do koalicji obecnie przejmującej rządy.

Chadek premierem

Nowym premierem Turyngii został Mario Vogt z CDU. Chadek został wybrany w pierwszej turze głosowania bezwzględną większością głosów, chociaż jego koalicja składająca się z CDU, lewicowo-populistycznego Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW) i socjaldemokratycznej SPD nie ma większości. Wybór Voigta był możliwy tylko dzięki poparciu partii „Lewica” i zawartego z nią w ostatniej chwili porozumieniu.

„Lewica” zażądała pisemnego porozumienia; swoistego zbioru zasad między czterema klubami parlamentarnymi dotyczący obchodzenia się ze sobą w parlamencie i podczas głosowań. Partia mówi o porozumieniu, natomiast Voigt o „zbiorze obowiązków”. W chadeckiej CDU obowiązuje bowiem (na mocy uchwały o niezgodności) zakaz oficjalnej i regulowanej umową współpracy z „Lewicą”.

Podczas głosowania za kandydaturą Voigta cztery partie sprzymierzyły się przeciwko AfD i jej przywódcy – faszyście Björnowi Höckemu. Za Voigtem głosowało 51 posłów, 33 było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Voigt potrzebował co najmniej 45 głosów „za”, natomiast jego „jeżynowa” koalicja ma tylko 44 z 88 miejsc w Landtagu. Nazwa koalicji pochodzi od zmieszanych kolorów partii: CDU (czarny), SPD (czerwony) i BSW (fioletowy). Ze względu na tajne głosowanie nie wiadomo, czy Voigta poparli także pojedynczy posłowie AfD.

BSW już w drugim w rządzie

Dla lewicowo-populistycznego BSW udział w rządzie Turyngii jest dużym sukcesem. To drugi – po brandenburskim – rząd, który współtworzy partia powstała zaledwie w styczniu tego roku.

Koalicja w Turyngii powstawała w trudnych negocjacjach. AfD tworzy w tym kraju związkowym – i to jest novum w Niemczech – najsilniejszy klub poselski z 32 członkami. W Turyngii partia została sklasyfikowana przez służby wywiadowcze jako prawicowo ekstremistyczna i jest pod ich obserwacją.

We wrześniowych wyborach do landtagu w Erfurcie wygrała AfD (32,8 proc.). Drugie miejsce zajęła CDU (23,6 proc.). Na BSW głosowało 15,8 proc. wyborców, na „Lewicę” – 13,1 proc., a na SPD – 6,1 proc. Zieloni i FDP nie przekroczyli pięcioprocentowego progu wyborczego.

Przez ostatnie dziesięć lata Turyngią rządziła koalicja „Lewicy”, SPD i Zielonych z premierem Bodo Ramelowem na czele.

