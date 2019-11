Turecki piłkarz poparł inwazję na Syrię, stracił kontrakt

Klub St. Pauli rozwiązał kontrakt ze swoim piłkarzem Cenkiem Sahinem, po tym jak poparł on turecką inwazję na Syrię. Domagali się tego słynący z lewicowych poglądów fani hamburskiego klubu.

„To było najlepsze rozwiązanie dla obu stron” napisał na oficjalnej stronie internetowej klubu Andreas Bornemann, dyrektor sportowy St. Pauli.

Sahin poparł inwazję we wpisie w mediach społecznościowych. „Jesteśmy po stronie naszej bohaterskiej armii. Nasze modlitwy są z wami” – napisał na Instagramie. Fani zespołu natychmiast zażądali wyrzucenia go z zespołu za, jak twierdzą, „wielokrotne ignorowanie wartości klubowych”. Ultrasi (najbardziej gorliwi z fanów) wysłali do klubu w tym celu list otwarty.

Niedługo po tym wpisie turecki piłkarz został odsunięty od pierwszego składu, miał trenować indywidualnie.

Grający obecnie w drugiej Bundeslidze klub St. Pauli, mimo braku ważniejszych sukcesów sportowych, jest jednym z popularniejszych klubów piłkarskich w Niemczech. Jest silnie kojarzony z miejskimi aktywistami, lewicową polityką i subkulturą punkową.

Sahin był drugim w historii najdroższym piłkarzem, jakiego kupił ten klub. W 2017 roku zapłacił za niego 1,3 mln euro. Klub, z którego przyszedł - İstanbul Başakşehir – jest ulubionym zespołem prezydenta Turcji, Recepa Tayyipa Erdoğana.

dpa//jm