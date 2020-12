27 lat więzienia dla opozycyjnego dziennikarza z Turcji

Zdaniem tureckich sędziów dziennikarz otrzymywał tajne informacje z zamiarem prowadzenia wojskowej i politycznej działalności szpiegowskiej. Za to ma odsiedzieć w więzieniu 18 lat i 9 miesięcy za wojskową i polityczną działalność szpiegowską. Kolejne 8 lat dostał w związku z zarzutem wspierania terroryzmu. Wynika to z protokołu sądowego. Turecki sąd zarządził aresztowanie Dündara.

Adwokaci dziennikarza zbojkotowali posiedzenie sądu. Oświadczyli, że nie chcą legitymizować wyroku, który zapadł już wcześniej na poziomie politycznym.

Gniew prezydenta

Powodem procesu artykuł w antyrządowej gazecie "Cumhuriyet" z roku 2015, w którym znalazły się tajne informacje mówiące o wysyłaniu przez turecki rząd broni do bojowników w Syrii. Jako szef gazety, Dündar ściągnął na siebie gniew tureckiego prezydenta. Recep Tayyip Erdogan nazwał go „agentem”, który zdradza „tajemnice państwowe”. Następnie Dündar został skazany na ponad 5 lat więzienia pod zarzutem zdrady stanu, uwolniono go jednak od zarzutu szpiegostwa.

Sąd Najwyższy w Ankarze w 2018 roku podważył wyrok, uznając, że proces o szpiegostwo jest konieczny. Niedawno sąd uznał, że dziennikarz uciekł z Turcji, a jego majątek zarekwirowano.

Od lata 2016 roku Dündar mieszka w Niemczech. W Turcji toczy się przeciw niemu wiele postępowań sądowych. Turcja jest regularnie krytykowana za systematyczne ograniczanie wolności prasy. Zajmuje 154 miejsce w rankingu wolności prasy sporządzanym co roku przez Reporterów Bez Granic.

afp, dpa / sier

