Turcja krytykuje Unię Europejską i żądą obiecanych pieniędzy

Turecki minister spraw zagranicznych Mevlüt Cavusoglu ostro skrytykował Unię Europejską za nietrzymanie się ustaleń ws. polityki migracyjnej. Chodzi o obiecaną pomoc finansową dla uchodźców w Turcji. Unia Europejska zobowiązała się wypłacić Turcji na rzecz uchodźców w sumie sześć miliardów euro. Do końca 2016 rząd Turcji miał otrzymać pierwsze trzy miliardy, kolejne trzy miały wpłynać do końca 2018. – Teraz mamy 2020 i jeszcze nie otrzymaliśmy pełnej kwoty z pierwszych obiecanych trzech miliardów – powiedział Cavusoglu. – My się trzymamy ustaleń i przyjmujemy uchodźców. A Unia Europejska? Wobec rosnącej liczby uchodźców na greckich wyspach wypowiedź ministra spraw zagranicznych Turcji rodzi niepokój.

Obok zaniedbań finansowych Turcja zarzuca UE również brak rozszerzenia unii celnej i wstrzymanie rozmów odnośnie przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej : – Już tylko z tych powodów powinniśmy otworzyć granicę – powiedział Mevlüt Cavusoglu.

Temat powraca na dwa dni przed wizytą kanclerz Niemiec

W piątek (24.01.2020) Angela Merkel złoży oficjalną wizytę w Turcji. W Stambule przyjmie ją prezydent Recep Tayyip Erdogan. Głównym tematem spotkania ma być polityka uchodźcza, a także konflikty w Syrii i Libanie.

W 2016 roku UE zawarła z Turcją porozumienie na mocy którego wszyscy uchodźcy, którzy od 20 marca 2016 roku nielegalnie przebywali na wyspach Morza Egejskiego, mogli być ponownie odesłani do Turcji. Natomiast UE zobowiązała się, za każdego przyjętego przez Turcję Syryjczyka, przyjąć w granice Wspólnoty innego uchodźcę, a ponadto przekazać Turcji sześć miliardów euro na politykę uchodźczą. Obiecywała także szybsze zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Turcji.

Jesienią ubiegłego roku Unia Europejska poinformowała, że z obiecanych 6 mld euro przydzielono już 5,8 mld, z czego wypłacone zostały 2,6 mld euro.

(afp\horb)