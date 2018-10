Turcja: Kara wieloletniego więzienia dla Niemca

29-letniego Patricka Kraickera z miejscowości Giessen w Hesji sąd turecki skazał na sześć lat i trzy miesiące więzienia. Sędzia uznał Kraickera winnym przynależności do kurdyjskiej milicji YPG działającej na terenie Syrii. W opinii władz tureckich jest ona organizacją terrorystyczną. Ponieważ 29-latek przebywał w wojskowej strefie zamkniętej, otrzymał dodatkowo karę roku i ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu, jak powiedział agencji prasowej DPA adwokat Niemca Hüseyin Bilgi. Wyrok ten zamierza on jednak zaskarżyć.

Patrick Kraicker podczas rozprawy sądowej

Od marca w areszcie

Patrick Kraicker został aresztowany pod koniec marca br. na terenie graniczącym z Syrią i przebywa w więzieniu we wschodnio- tureckiej prowincji Elazig. Trzy tygodnie temu ruszył jego proces pod zarzutem prób przyłączenia się do YPG, która uchodzi za siostrzaną organizację Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), uznaną przez władze Turcji za organizację terrorystyczną.

Oskarżenie postawiono w oparciu o maila wysłanego do YPG, w którym Kraicker zwracał się z prośbą o przyjęcie w szeregi tej organizacji. Poza tym na jego komórce miał znajdować się zachowany opis planowanej trasy podróży przez terytorium Syrii. Na świadka prokuratura powołała innego aresztowanego, który dzielił celę z Niemcem. Zeznał on, że widział, jak Kraicker w uniformie YPG pracował w jednym z syryjskich szpitali. Poza tym oskarżony miał sam przyznać się podczas przesłuchania, że na pomysł przyłączenia się do milicji kurdyjskiej YPG nakłonili go przyjaciele.

Rozdźwięk między Berlinem i Ankarą

Seria aresztowań niemieckich obywateli w ubiegłym roku doprowadziła do poważnego kryzysu w stosunkach Berlina z Ankarą. Po tym jak liczni Niemcy opuścili areszty śledcze w Turcji, w tym reporter „Die Welt” Deniz Yücel oraz obrońca praw człowieka Peter Steudtner, relacje te uległy w tym roku ponownie lekkiemu odprężeniu. Nadal jednak w tureckich więzieniach przebywa z „powodów politycznych” pięciu Niemców. Dopóki nie zostaną oni wypuszczeni na wolność nie może być mowy o normalizacji wzajemnych stosunków, podkreślał wielokrotnie rząd RFN.

Jednocześnie minister gospodarki Niemiec Peter Altmeier przebywa w Turcji, gdzie otworzył niemiecko-tureckie forum energetyczne w Ankarze. Jak powiedział w procesie transformacji i przejścia do energii odnawialnych oba kraje mogą odegrać wiodącą rolę. W 2017 r. Altmeier, wtedy jeszcze jako szef Urzędu Kanclerskiego, przyczynił się w duże mierze do uwolnienia Petera Steudtnera.

dw/tagesschau/jar