TSUE: pełne świadczenia socjalne dla uchodźców

Osoby, które otrzymały status uchodźcy w którymś z krajów Unii Europejskiej, nie mogą otrzymywać mniejszej pomocy socjalnej niż mieszkańcy tego kraju. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy uchodźca ma tylko ograniczone czasowo prawo pobytu – zdecydował w środę (21.11.2018) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Sprawa z Austrii przed Trybunałem

Wyrok to pokłosie skargi złożonej przeciwko przepisom jednego z austriackich landów – Górnej Austrii. Obywatel Afganistanu uzyskał tam w 2016 roku status uchodźcy oraz pozwolenie na pobyt na okres 3 lat. Mężczyzna otrzymywał pomoc socjalną, ale niższą niż uchodzy z bezterminowym pozwoleniem na pobyt. Ci mogą liczyć na takie samo wsparcie co mieszkańcy kraju.

Unia reguluje roszczenia

Wątpliwości dotyczyły tego, czy to różne traktowanie uchodźców jest zgodne z unijną dyrektywą dotyczącą uznawania statusu uchodźcy. Chodzi o dokument z 2011 roku o ochronie uchodźców. Sędziowie orzekli teraz, że dyrektywa jest jednoznaczna. Osoby z przyznanym statusem uchodźcy mają w krajach UE prawo do takich samych świadczeń jak mieszkańcy tego kraju i to niezależnie od ewentualnego czasowego ograniczenia prawa pobytu. Inną sprawą są świadczenia socjalne dla osób, którym przyznano prawo do tak zwanego pobytu tolerowanego. Im można wypłacać niższe świadczenia.

Wyrok obowiązuje wszystkie kraje UE. Nie będzie on miał większego wpływu na sytuację w Niemczech, bo – jak podaje Federalna Agencja Pracy – uchodźcy z ograniczonym i nieograniczonym prawem pobytu traktowani są w Niemczech tak samo.

szym (epd,dpa,kna)